Portugal venció a Croacia con protagonismo del VAR y avanzó a octavos de final

Portugal selló su clasificación a los octavos de final del Mundial tras derrotar 2 a 1 a Croacia en el Estadio de Toronto. El encuentro del jueves tuvo un desenlace protagonizado por dos intervenciones decisivas del VAR.

El conjunto croata abrió el marcador mediante Iván Perisic al comienzo del segundo tiempo. Sin embargo, el seleccionado portugués logró reaccionar en los minutos finales, con polémica mediante.

Cristiano Ronaldo igualó el encuentro desde el punto penal después de una revisión del VAR alrededor de un forcejeo en un tiro de esquina. Más tarde, el histórico atacante portugúes fue reemplazado, pero el delantero centro que quedó en su lugar, Gonçalo Ramos, fue quien convirtió el gol que aseguró la la clasificación para los lusos

El VAR decidió el final

En el último momento del partido, tras 15 minutos de adición, Croacia llegó al empate, pero el árbitro anuló el tanto tras una revisión que expuso un fuera de juego por un roce imperceptible a primera vista. La decisión se tomó en base a un chip tecnológico en la pelota, que detectó el contacto con el jugador croata.

Con ese resultado, Portugal avanzó a los octavos de final y ahora chocará contra la España de Lamine Yamal. El seleccionado de Luis de la Fuente goleó 3 a 0 a Austria por los 16avos.