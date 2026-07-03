Argentina busca los octavos: posible formación y dónde ver el partido ante Cabo Verde

La Selección Argentina inicia este viernes su camino en la fase eliminatoria del Mundial 2026, ya no hay margen de error y el equipo de Lionel Scaloni va en busca de los octavos de final. Desde las 19 enfrentará a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami.

El entrenador argentino todavía no confirmó la formación inicial y mantiene dos incógnitas para definir el equipo. Las dudas pasan por la defensa y el ataque. El cuerpo técnico evalúa si Cristian "Cuti" Romero o Nicolás Otamendi ocuparán un lugar en la última línea, mientras que en ofensiva la definición está entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

También hay incógnita en torno al lateral izquierdo: Nicolás Tagliafico y Facundo Medina pelean por un lugar.

Por su lado, Lionel Messi volverá a los 11 iniciales, luego de haber comenzado como suplente en el partido frente a Jordania.

La probable formación de Argentina

Posible equipo inicial: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El encuentro se transmitirá en vivo a las 19 por Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSport, Paramount+ y Disney+ Premium.

El posible rival en octavos

El ganador del cruce entre Argentina y Cabo Verde conocerá este mismo viernes a su próximo rival. El equipo que avance enfrentará al vencedor del duelo entre Egipto y Australia, programado para las 15.

En caso de clasificarse, la Selección disputará los octavos de final el martes 7 de julio a las 13, en la ciudad de Atlanta.