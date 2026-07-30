Cómo es el equipo que prepara Arruabarrena para que Boca enfrente a O’Higgins

Boca, que le ganó 1-0 a O’Higgins en la ida del repechaje de la Conmebol Sudamericana 2026, no empezó bien el Torneo Clausura 2026 ya que perdió 3-0 en la visita a Deportivo Riestra.

Ahora, Rodolfo Arruabarrena define la formación para la revancha copera del jueves 30 de julio en Chile, desde las 21:30.

La lista de convocados de Arruebarrena para visitar a O'Higgins

Durante el mediodía del miércoles, Boca difundió la lista de convocados para viajar a Chile.

Entre los 24 nombres se destaca el retorno de Leandro Lozano, que se perfila como titular, y la aparición de Milton Giménez. Además, vuelve el capitán, Leandro Paredes.

Qué cambios hará Arruabarrena

El domingo, el Vasco Arruabarrena le dio descanso al capitán Leandro Paredes y además hizo varios cambios ante Riestra para poner lo mejor en Chile.

El técnico de Boca metió modificaciones en cada línea y el equipo lo sufrió: en el primer tiempo ya había recibido tres goles. Malcom Braida ocupó el lugar de Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo el de Nicolás Figal y Marco Pellegrino el de Ayrton Costa.

En Chile, volverá a poner a tres de los cuatro del fondo que jugaron en la ida en La Bombonera, cuando debió lograr una ventaja mayor. Estarán Figal, Costa y Lautaro Blanco, pero Leandro Lozano mejoró y se perfila para reemplazar a Dylan Gorosito en el lateral derecho.

En el mediocampo, retorna Paredes, el capitán y símbolo del Boca actual, que le metió un pase letal a Miguel Merentiel para el gol de la victoria y además manejó los tiempos del Xeneize.

La duda está puesta en la posibilidad de que cambie el esquema. Si eso ocurre, puede ser que ingrese Santiago Ascacibar para sumarse a Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda, saliendo en ese caso el pibe Leonel Flores.

Las otras fijas son Sebastián Villa y Merentiel, los delanteros extranjeros que ingresaron algunos minutos el domingo, por el Clausura. El colombiano reemplazó a Alan Velasco y el uruguayo se metió por Flores, ya con el resultado en contra.

La posible formación de Boca vs. O'Higgins

Boca formaría así en Chile: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Espn