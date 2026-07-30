Anita Romero logró el subcampeonato en el Argentino

Anita Romero se destacó en la 71° edición del Campeonato Argentino de Tenis de Mesa que tuvo lugar en el Parque Olímpico de Buenos Aires. Logró el subcampeonato en la categoría Sub 11.



El certamen se disputó del 22 al 26 de julio con récord de participantes, completando un total de 487 jugadores que llegaron provenientes de todas partes del país. Por parte del Club de Regatas Corrientes dijeron presentes Anita Romero, Nicolás Núñez, Martina Benítez Tomei y Lautaro Zabala, quienes estuvieron acompañados por el instructor Carlos Núñez.



Romero logró la actuación más destacada de la delegación regatense tras quedarse con el subcampeonato en la categoría de Damas Sub-11. Además, también compitió en Damas Sub-13 donde logró sumar rodaje y roce con chicas que la superan en edad.



Por su parte, Nicolás Núñez participó de la categoría Caballeros Sub-23. Allí logró buenos resultados en la primera fase de la competencia quedándose con el 1° puesto de su grupo, pero luego cayó en el cruce de 16avos.



En tanto que Martina Benítez Tomei compitió en Sub-15 y Lautaro Zabala en Sub-17. Ambos quedaron en fase de grupo, pero de todas formas lograron incorporar rodaje nacional del más alto nivel.