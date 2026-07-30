Huracán Corrientes regresa al Regional

Huracán Corrientes confirmó su participación en el Torneo Regional Federal Amateur y ya son dos los equipos de la provincia que tomarán parte de la competencia que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.



El conjunto azulgrana fue parte de la temporada 2024-25 en la cuarta categoría del fútbol nacional donde llegó hasta la tercera ronda cuando quedó eliminado por Resistencia Central (2 a 1 en el marcador glogal de los dos encuentros).



Luego de regularizar su situación institucional y completar los trámites administrativos en la Liga Correntina, Huracán se anotó para ser parte del Regional 2026 que otorgará cuatro plazas para el Federal A.



La entidad del barrio Berón de Astrada es uno de los protagonistas del Torneo Oficial en la capital provincial. El equipo dirigido por Alfredo Villegas está invicto en cuatro presentaciones. Ganó 2 encuentros y empató los dos restantes para sumar ocho puntos y ubicarse en el quinto lugar.



Para Huracán será volver al Regional después de jugar la temporada 2024/25. En esa oportunidad fue segundo en la etapa de grupos. En la segunda ronda eliminó a General Belgrano de Quitilipi y en la siguiente perdió con Resistencia Central.



Huracán se suma a Mandiyú, hasta este momento los equipos equipos confirmados de Corrientes para el Regional 2026.



Las dos entidades serán las representantes de la Liga Correntina y se aguarda la confirmación de los clubes del interior provincial que se sumarán al certamen.



Huracán de Goya, San Lorenzo de Monte Caseros y Barraca de Paso de los Libres realizaron consultas sobre las condiciones para jugar y se espera que en las próximas medidas tomen una resolución.



“Estimo que vamos a estar en tres o cuatro equipos en toda la provincia de Corrientes”, señaló Pablo Alonso, presidente de la Federación Correntina de Fútbol.



“Es un torneo semiprofesional, y el semiprofesionalismo como el profesionalismo no es para todos; al contrario, es para los menos”, agregó el dirigente en La Red Corrientes.



El Regional 2026 dará inicio a fines de agosto entregará cuatro plazas para el próximo Federal A y también clasificará (no se informó la cantidad) para el flamante Torneo Argentino que hará su debut en el 2027.