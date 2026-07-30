La Liga Provincial tiene fixture confirmado

La Liga Provincial de Mayores 2026 que organiza la Federación de Básquetbol de Corrientes se pondrá en marcha el próximo fin de semana y ya se conoce el fixture de la competencia.



En la primera fecha, en la ciudad de Corrientes habrá dos encuentros. Colón recibirá a Pingüinos y El Tala a Córdoba.



El debut en la competencia de Sportivo será en Curuzú Cuatiá donde visitará a San Martín.



El actual campeón, San Lorenzo de Monte Caseros recibirá a Juventus de Corrientes, mientras que Español de Santa Lucía será local de Football de Esquina.



Los diez equipos participantes fueron divididos en dos grupos.



En la Zona A quedaron ubicados San Martín de Curuzú Cuatiá, Español de Santa Lucía y los clubes de Capital: Pingüinos, Colón y Sportivo.



En tanto, en la Zona B, estarán el campeón defensor, San Lorenzo de Monte Caseros, Esquina Football y los capitalinos de Córdoba, El Tala y Juventus.



En cada grupo se enfrentarán todos contra todos a dos ruedas y con un interzonal por jornada.



Avanzarán a playoffs los cuatro mejores equipos de cada zona. En los cruces mano a mano, en cuartos de final se enfrentarán los primeros puestos de cada zona contra los equipos que hayan finalizado en cuarto lugar, y los segundos contra los terceros. Las series serán al mejor de tres partidos con ventaja de localía para el mejor posicionado



La novedad este año es que no habrá Final Four y se disputarán playoffs de semifinales y final al mejor de tres partidos.



Corrientes tiene cuatro plazas disponibles para la Liga Federal 2027 y la Federación le garantizó a la Confederación Argentina que hará uso, de al menos dos de ellas.

Fixture



Primera fecha: Colón vs. Pingüinos, San Martín vs. Sportivo, Español vs. Football, El Tala vs. Córdoba y San Lorenzo vs. Juventus.

Segunda fecha: Sportivo vs. Colón, Pingüinos vs. Español, San Martín vs. San Lorenzo, Juventus vs. El Tala y Córdoba vs. Football.

Tercera fecha: Español vs. Sportivo, Colón vs. San Martín, Pingüinos vs. Córdoba, Football vs. Juventus y El Tala vs. San Lorenzo.

Cuarta fecha: San Martín vs. Español, Sportivo vs. Pingüinos, El Tala vs. Colón, San Lorenzo vs. Football y Juventus vs. Córdoba.

Quinta fecha: Pingüinos vs. San Martín, Español vs. Colón, Juventus vs. Sportivo, Córdoba vs. San Lorenzo y Football vs. El Tala.

Luego llegarán las revanchas (cinco fechas) donde se invertirán las localias. Los cuartos de final darán inicio el 23 y 24 de octubre, las semifinales comenzarán 7 y 8 de noviembre y las finales se jugarán desde el 21 de noviembre.