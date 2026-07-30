Boca Unidos presentará cambios en el inicio de la Reválida

Cuatro cambios y la convocatoria por primera vez de Alejandro Donatti, son las novedades en el plantel de Boca Unidos que este sábado se presentará en Buenos Aires en el inicio de la Reválida del Torneo Federal A 2026.



La derrota frente a Juventud Antoniana de Salta, el pasado domingo en Corrientes, “dejó secuelas”. La afirmación la realizó Alberto Boggio y el entrenador de Boca Unidos cumplió con su anticipo.



Para visitar a Atlético Escobar este sábado desde las 15.30 con el arbitraje de Marcos Liuzzi, el aurirrojo presentará cuatro variantes en la formación titular.



En el arco estará Luis Ojeda en lugar de Federico Quijano. En la defensa volverá, después de cumplir con la fecha de suspensión, Ataliva Schweizer y jugará Joaquín Sigel para ocupar los puestos de Julián Fuyana y Lisando Ramírez, respectivamente.



También habrá una modificación en la mitad de la cancha. Martín Ojeda ingresará en reemplazo de Leandro Gómez.



De esta forma los once titulares de Boca Unidos serán Ojeda; Elías González, Schweizer, Sigel y Santiago Pavón; Tiago Villanueva, Ojeda, Lautaro Ludueña y Mariano Miño (foto); Kevin Fernández y Agustín Alfano.

Primera de Donatti



Las novedades en Boca Unidos también se trasladaron a la lista de convocados. Por primera vez desde su regreso al club, fue citado el experimentado defensor Alejandro Donatti.



El “flaco” llegó como refuerzo a mediados de junio pero todavía no pudo jugar por una lesión.



Además, también fue incluido Antonio Medina entre los citados. El delantero chaqueño arrastra una molestia física que le impidió estar presente en el juego contra los salteños.

Se sumó Piedrabuena



Una sorpresiva quinta contratación concretó Boca Unidos de cara a lo que resta del campeonato. El equipo correntino sumó al delantero mercedeño Ramón Piedrabuena al plantel que disputa el Federal A.



El jugador de 24 años ocupa la ficha del lesionado (a principio de la temporada) Bryan Mendoza.



En su momento, durante el mes de abril, la entidad correntina informó el grado de la lesión (rotura de ligamento) de Mendoza y el prologando proceso de rehabilitación.



Esa plaza nunca se ocupó y ante el pedido de Boca Unidos, se le permitió sumar un quinto refuerzo dado que ya se habían sumado Donatti, Miño y Nicolás Franco (se espera su habilitación mientras se recupera de un desgarro).



Piedrabuena llegó el mes pasado a Boca Unidos. Sorprendió en cada entrenamiento y en su presentación en la Liga, el pasado miércoles, anotó dos goles.



El delantero mercedeño forma parte de la delegación correntina que viajó a Buenos Aires.

Perdonados



Las novedades durante la semana en Boca Unidos también se vieron reflejadas en el perdón que recibieron cuatro jugadores que volvieron al plantel del Federal A.



Daniel “Keko” Villalva, Diego Sánchez Paredes, Alejandro Leani y Saúl Abecasis se reincorporaron después de estar marginados por una “restructuración deportiva” que se concretó por actos de indisciplina. Ninguno de ellos viajó a Buenos Aires.



En tanto que Claudio Alonso, que fue suplente contra Juventud Antoniana, se fue de la entidad correntina por cuestiones personales.