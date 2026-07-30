Tras una goleada de Cienciano, Lanús quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Cienciano goleó 4-0 a Lanús por los playoffs de la Conmebol Sudamericana en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El Papá de América tuvo un primer tiempo perfecto y el Granate se vio superado. El conjunto peruano sacó una ventaja que luego supo sostener en el complemento y de esta manera jugará los octavos de final con Botafogo.

Cienciano superó en todos los aspectos a Lanús y se fue con un 3-0 al entretiempo

A los 6 minutos, la visita generó la primera situación de peligro. Cuando parecía que la jugada ofensiva se desvanecía, Aquino encontró a Carreras libre por detrás y el volante sacó un remate desde afuera del área que fue bien contenido por el arquero.

Sin embargo, apenas un minuto después, Cienciano encontró el 1-0 para descontar en la serie. En una acción totalmente inesperada, Carlos Garcés apareció por el segundo palo y, cuando todo indicaba que iba a conectar de cabeza, calculó mal el salto y terminó impactando la pelota casi de casualidad entre la rodilla y la tibia. El desvío descolocó a Nahuel Losada, que no pudo reaccionar, y el conjunto peruano abrió el marcador para dejar la serie 2-1 a favor del Granate.

Tras el tanto, Lanús volvió a mostrar una de las debilidades que más sufrió en el partido: la defensa de los centros al área. El Papá de América volvió a generar peligro con envíos cruzados, obligando a la última línea del conjunto argentino a despejar con dificultades. Antes de la pausa de hidratación, el equipo peruano estuvo más cerca del 2-0 que el Granate del empate, acumulando aproximaciones y manteniendo la presión sobre el arco defendido por Losada.

El primer tiempo fue un verdadero dolor de cabeza para el equipo del Sur. El equipo de Mauricio Pellegrino nunca logró hacer pie en el partido y sufrió cada avance del conjunto peruano, que dominó las acciones a partir de la intensidad, la presión alta y los constantes centros al área. El conjunto peruano generó varias situaciones claras, con un cabezazo desviado de Garcés, otro intento de Barreto y un potente remate de Hohberg que exigió una buena respuesta de Losada. Para colmo, el Grana perdió a Eduardo Salvio, quien debió dejar la cancha por lesión a los 37 minutos.

La insistencia del conjunto local tuvo premio a los 40 minutos. Luego de que Garcés baje la pelota tras un pelotazo, Hohberg sacó un preciso remate de derecha desde fuera del área que se metió junto al palo derecho y dejó sin opciones a Losada. El golazo significó el 2-0 para Cienciano, que consiguió igualar la serie 2-2 luego de la victoria obtenida por Lanús en el encuentro de ida disputado la semana pasada.

El golpe final llegó en el tiempo de descuento de la primera etapa. Tras otro centro preciso de Souza, Garcés ganó de cabeza dentro del área y marcó su doblete para establecer el 3-0. De esa manera, Cienciano completó una remontada espectacular en apenas 45 minutos, revirtió la eliminatoria y se fue al descanso con un 3-2 en el marcador global frente a un Lanús que nunca encontró respuestas para frenar el dominio del conjunto peruano.

Lanús no pudo imponer su juego en el complemento y Cienciano aguantó el resultado

Para el complemento, Mauricio Pellegrino buscó cambiar la imagen de Lanús con variantes desde el arranque. El entrenador mandó a la cancha a Ronaldo Dejesús y Allan Wlk. Con los cambios, el Granate adelantó sus líneas y comenzó a jugar más tiempo en campo rival, aunque le siguió costando generar situaciones claras para descontar.

Del otro lado, Cienciano bajó la intensidad tras una primera mitad arrolladora y optó por administrar la ventaja. El conjunto peruano ya no presionó con la misma agresividad, pero continuó siendo peligroso cuando aceleró, con un remate desviado de Garcés y otro intento de Souza. Mientras tanto, el equipo argentino tuvo su mejor oportunidad antes de la pausa de hidratación con un cabezazo de Allan Wlk, bien controlado por el arquero, en un tramo en el que el desarrollo se volvió mucho más equilibrado.

Lanús intentó hasta el final, pero nunca encontró los caminos para meterse nuevamente en la serie. Ya en tiempo de descuento, el Papá de América sentenció la clasificación con otro contragolpe letal: Garcés asistió a Hohberg, quien definió con un remate de derecha para marcar el 4-0 definitivo y completar una noche inolvidable para el conjunto peruano.

Con una remontada contundente tras haber perdido por dos goles en la ida, Cienciano avanzó a los octavos de final del torneo, instancia en la que se enfrentará a Botafogo. El equipo cusqueño dio vuelta la eliminatoria con una actuación dominante y dejó en el camino a un Lanús que nunca logró reaccionar.

Espn