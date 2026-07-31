El correntino Maxi Salas, cerca de pasar de River a Independiente Rivadavia

El correntino Maximiliano Salas, borrado de River y que actualmente forma parte de los jugadores "del container", está muy cerca de pasar a Independeniente Rivadavia de Mendoza.

En las últimas horas, la negociación que parecía muy complicada se encaminó y el delantero de 28 años quedó a un paso de irse a la Lepra mendociona a préstamo por un año. A priori, la operación sería sin opción de compra y si aún no se selló es porque restan algunos detalles respecto al salario del futbolista.

En un principio, el Millonario se oponía a hacerse cargo de parte del sueldo, habrá que ver si flexibiliza esa postura o si llegan a un acuerdo para repartirse los costos entre el precio de la cesión y los haberes del jugador.

La definición podría darse en los próximos días, ya que la dirigencia decidió acelerar las salidas de los futbolistas colgados, dado que se convirtieron en un eje de conflicto mayor al esperado. De hecho, ahora el club está dispuesto a este tipo de cesiones y no ya solo a ventas definitivas.

Lo cierto es que a más de un mes de haber sido separado del plantel principal de River, luego de llegar hace apenas un año en una operación que dejó mucho malestar en la gente de Racing, Salas vuelve a cambiar de aire.

Esta vez para pasar a Independiente Rivadavia por los próximos 12 meses. Con la Copa Libertadores como vidriera y la posibilidad de tener más minutos, el correntino va por un nuevo desafío.

Si bien había perdido lugar en la consideración de Marcelo Gallardo a comienzos de año, y luego de Eduardo Coudet, el zurdo era una alternativa más para un ataque muy poco nutrido en el plantel millonario.

Sin embargo, incluso antes de cerrar un refuerzo, la directiva anunció que no iba a ser tenido en cuenta y así, apenas 12 meses y 37 partidos después de haber arribado a Núñez, se va con mucha más pena que gloria.

La decisión ya estaba tomada, pero las llegadas de Ángel Correa, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, más las permanencias de Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas no le dejaron ni el más mínimo resquicio en el plantel. De todos modos, llegaran o no estos tres atacantes, Stéfano Di Carlo no estaba dispuesto a cambiar su postura respecto de los jugadores del container y Salas no iba a ser la excepción.

TyC Sports