La lucha por el primer lugar es la atracción de la jornada sabatina

Una atrapante programación abrirá este sábado la quinta fecha del Torneo Oficial de Primera División A. Se disputarán cinco partidos y la lucha por la primera ubicación es la gran expectativa.



Mandiyú, uno de los punteros, enfrentará este sábado a Doctor Montaña que todavía no ganó en la competencia.



Mientras que Ferroviario, el otro líder, recién se presentará el miércoles 5 cuando se medirá con Boca Unidos uno de sus inmediato perseguidores.



A la espera de un paso en falso de los equipos de punta, este sábado Sacachispas jugará frente a Empedrado y Huracán se medirá frente a Independiente, en un partido con gran promesa de fútbol.



La jornada sabatina también contempla los cruces entre Sportivo - Talleres y Yaguareté - Lipton.



La fecha seguirá este domingo con los partidos Curupay - Libertad (equipos que no sumaron puntos en cuatro fechas) y Cambá Cuá - Mburucuyá.



En tanto que el miércoles 5, Ferroviario se medirá con Boca Unidos.



El conjunto aurirrojo cerró la cuarta fecha el pasado miércoles con una goleada sobre Curupay 4 a 0 y escaló al segundo lugar.



Ramón Piedrabuena, en dos oportunidades y hoy ascendido al equipo del Feral A, Ezequiel Basabe y Lautaro Cattaneo fueron los goleadores en el elenco boquense.

Así se ubican



Cumplidas cuatro fechas, las posiciones en el Oficial de Primera A están de esta forma: Mandiyú y Ferroviario 10 puntos, Sacachispas y Boca Unidos 9, Huracán y Cambá Cuá 8, Empedrado 7, Sportivo 6, Independiente, Lipton y Talleres 5, Mburucuyá 4, Montaña y Yaguareté 1, Libertad y Curupay 0.

Segunda de la B



La segunda fecha del torneo Oficial de Primera División B en la Liga Correntina de Fútbol tendrá su apertura este sábado con la disputa tres partidos, mientras que los dos restantes se jugarán el domingo 2.



Los resultados de la primera fecha fueron: Peñarol 0 - Quilmes 2, San Marcos 2 - Alvear 3, Alumni 3 - Rivadavia 2, Barrio Quilmes 0 - Robinson 0 y Villa Raquel 1 - San Jorge 0.

Programa de encuentros



La quinta fecha del Torneo Oficial de Primera A se jugará en tres días, mientras que la segunda en la Primera B se disputará en dos. El detalle de partidos que dio a conocer la Liga Correntina de Fútbol es el siguiente:

Sábado 1 de agosto



Cancha de Sportivo: 14.00 Sportivo vs. Talleres (1ºA) y 16.00 Sacachispas vs. Empedrado (1ºA)



Cancha de Rivadavia: 14.00 Yaguareté vs. Lipton (1ºA) y 16.00 Robinson vs. San Marcos (1ºB).



Cancha de Lipton: 14.00 Quilmes vs. Alumni (1ºB) y 16.00 Mandiyú vs. Doctor Montaña (1ºA)



Cancha de Alvear: 14.00 Peñarol vs. Villa Raquel (1ºB) y 16.00 Huracán vs. Independiente (1ºA)

Domingo 2



Cancha de Alvear: 14.00 Alvear vs. San Jorge (1ºB) y 16.00 Curupay vs. Libertad (1ºA)



Cancha de Rivadavia: 14.00 Rivadavia vs. Barrio Quilmes (1ºB) y 16.00 Cambá Cuá vs. Mburucuyá (1ºA)

Miércoles 5



Cancha de Ferroviario: 19.30 Ferroviario vs. Boca Unidos (1ºA)