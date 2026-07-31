Corrientes dice presente en el Argentino U13

La selección de básquetbol femenina de Corrientes, categoría Infantiles (U13) competirá este fin de semana en el Campeonato Argentino de Federaciones. La primera fase se concretará en Las Breñas, Chaco, y contará con la participación de tres equipos.



Las chicas correntinas completaron este viernes su última práctica de cara a su estreno en el certamen.



Por la primera fase, el combinado correntino jugará contra los equipos que componen la Región NEA: Chaco, Entre Ríos y Misiones. En tanto que Formosa no será parte de la competencia.



Quién termine en primer lugar en el cuadrangular accederá a la segunda instancia del certamen donde se medirá con el ganador del NOA, Córdoba y Buenos Aires.



Corrientes tendrá su estreno este sábado desde las 17 ante Misiones. Luego será la ceremonia de apertura y a partir de las 19.30 jugarán Chaco y Entre Ríos.



El domingo 2 de agosto, desde las 12, Corrientes enfrentará a Entre Ríos y cerrará la primera fase ante Chaco desde las 19:30.



La programación del domingo también contempla los partidos Chaco - Misiones (10.00) y Misiones - Entre Ríos (17.30).



El plantel correntino, dirigido por José Francisco, está integrado por Malena Agu (Unión), Sara Camino (Unión), Delfina López (Unión), Isabella Francisco (Unión), Ingrid Isler (Alvear), Ángeles Martínez (Alvear), Gelena Martínez (Alvear), Julieta Encinas Toht (Alvear), Guillermina Pérez (Colón), Giana Suárez (Regatas), Helena Ramírez (Regatas), Juana Ramírez Mauriño (Regatas) y Zoe Monzón (Regatas).