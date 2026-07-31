Krujoski confirmó que estará en el inicio de los Play-Off del Turismo Carretera 2000

El Turismo Carretera 2000 ingresará en su etapa de definición desde el segundo fin de semana de agosto con el inicio de los Play-Off. El piloto correntino Humberto Krujoski que retomará la competencia en esta instancia donde se definirá el campeonato 2026.



Luego de la inesperada baja por salud de la séptima fecha que se corrió en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, Krujoski confirmó a El Litoral que estará en San Nicolás, Buenos Aires. “Volvemos con todo para disputar los playoff”, señaló el correntino que conduce un Renault Fluence que prepara el ACRA Ambrogio Racing.



La definición del campeonato 2026 del Turismo Carretera 2000 constará de cuatro fechas. El formato play-off dará inicio el 7, 8 y 9 de agosto en San Nicolás.



La segunda fecha se programó del 7 al 9 de septiembre en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.



Del 16 al 18 de octubre se correrá en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y la temporada culminará del 20 al 22 noviembre en Rafaela, Santa Fe, con una prueba que entregará puntaje y medio.



Todos los pilotos que formaron parte de la etapa regular serán parte de los play-off.



Bernando Llaver quedó al frente de la etapa regular y por eso se adjudicó 20 puntos para iniciar los play-off.



Además, los pilotos que hayan logrado victorias durante la etapa regular recibirán dos puntos por cada triunfo en la Carrera 1 de cada fecha y cuatro unidades por imponerse en la Carrera 2 de cada presentación de la categoría.



En los próximos días, la Acpac TurCar 2000 dará a conocer oficialmente los puntos con que cada piloto dará inicio a la definición del título.



Krujoski cerró la etapa regular en el cuarto puesto y ahora renueva la ilusión de pelear por el título en la categoría.