Lipton confirmó su participación en el Regional

"El último campeón del Torneo Provincial 2026 dice presente en el Torneo Regional Amateur 2026", así lo hizo saber el Lipton Football Club. De esta manera el conjunto azul confirmó que utilizará la plaza que se ganó deportivamente y estará presente en el torneo que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.

"Con la garra de siempre, con el corazón en la mano y el nombre de Lipton en el pecho, Pablo Suárez y este plantel van a dejar todo para seguir dejando al club en lo más alto", agregó en el comunicado que se dio a conocer a través de las redes sociales de la entidad capitalina. De esta forma se ratifica que Pablo Suárez será el DT en la competencia regional.

"Nuevo desafío, mismo objetivo", sentencia la publicación del club capitalino que logró en el primer semestre el campeonato Provincial de Clubes de primera división.

Lipton se suma a Mandiyú y Huracán Corrientes (los dos últimos representantes de la Liga Correntina) para el Regional que dará inicio a fines de agosto y entregará cuatro plazas para el próximo Torneo Federal A.