Murió Franco Baresi, leyenda del Milan y campeón del mundo con Italia

Franco Baresi, histórico capitán del Milan y campeón del mundo con Italia, murió a los 66 años. La noticia fue confirmada por el club donde debutó en 1978 y se retiró en 1997 convertido en uno de los máximos ídolos de la institución.

Baresi jugó toda su carrera profesional con la camiseta del Milan y es considerado como uno de los mejores defensores centrales de la historia.

Durante casi dos décadas disputó más de 500 partidos con el Milan y levantó algunos de los trofeos más importantes del fútbol europeo. En su palmarés figuran seis Scudettos, tres Copas de Europa, dos Copas Intercontinentales y cuatro Supercopas de Italia, entre otros.

Con la selección italiana también escribió páginas doradas. Integró el plantel que conquistó el Mundial de España 1982 y, años más tarde, fue capitán del equipo que llegó a la final de Estados Unidos 1994.

El adiós del Milan

La institución rossonera confirmó la noticia con un mensaje cargado de emoción. "La historia del Milan está en lágrimas por el fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo y su profundidad serán, para siempre, al igual que la camiseta con el número 6, parte integrante y fundamental del ADN delo club", expresó.

Si bien las causas de su muerte todavía no fueron confirmadas, se sabe que en agosto de 2025, durante un chequeo médico, le detectaron un nódulo pulmonar que fue extirpado, pero del que nunca logró recuperarse completamente.

Diego Armando Maradona, en su biografía, definió a Baresi como "el mejor defensa que me encontré en mi carrera".