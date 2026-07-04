Se abrió la inscripción del Mundialito de Corrientes: cuáles son las fechas del torneo barrial

La Municipalidad de Corrientes abrió la inscripción para el "Mundialito de fútbol infantil", un torneo destinado a menores de hasta 13 años que se desarrollará durante las vacaciones de invierno. La propuesta reunirá a 32 equipos y tendrá un formato que recorrerá distintos barrios de la capital.

El certamen comenzará el 11 de julio y finalizará el 9 de agosto con la disputa de la final en la cancha de Lipton. Las inscripciones estarán habilitadas hasta el miércoles 8 de julio.

El torneo se jugará bajo la modalidad de eliminación directa, pero, en caso de empate, la clasificación se definirá mediante una serie de tres penales. Además, se informó que cada partido tendrá una duración de 35 minutos: primer tiempo de 20 y segundo de 15.

Como premio, el equipo campeón obtendrá un viaje a los Esteros del Iberá para todos los jugadores y los integrantes del cuerpo técnico.

Deporte e inclusión

La iniciativa, impulsada por la gestión del intendente Claudio Polich, está dirigida a las categorías 2013, 2014 y 2015. Los equipos podrán estar integrados por jugadores masculinos o mixtos, con un máximo de 18 futbolistas y dos integrantes del cuerpo técnico.

El secretario de Turismo y Deportes, José Sand, destacó que el objetivo es "fortalecer el encuentro entre los más jóvenes a través del fútbol". También remarcó al deporte como una herramienta para promover la inclusión, la formación en valores y los hábitos saludables.

El certamen se disputará en cuatro fechas