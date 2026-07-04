Lautaro Midón disputará su segundo challenger en Rumania

El tenista correntino Lautaro Midón (22 años) ingresó de manera directa al cuadro principal del Challenger de Iasi y disputará su segundo torneo consecutivo en Rumania.

Midón (230º en el ránking de la ATP) se vio beneficiado por la baja de algunos tenistas, evitó disputar la clasificación y avanzó directamente al cuadro principal del torneo que forma parte del ATP Challenger Tour, categoría 100.

Para el debut en la competencia que se desarrolla en las canchas de polvo de ladrillo del Baza Sportiva Ciric de Iasi, Midón tendrá como rival al local de 23 años Radu Mihai Papoe (358º) que recibió una invitación especial para ingresar al cuadro principal.

La segunda gira europea de la temporada para el correntino comenzó con su participación en la clasificación de Wimbledon donde perdió en primera ronda frente al francés Hugo Gastón en tres sets. La semana pasada, el joven tenista correntino tomó parte del CH de Brasov. En el certamen rumano, Midón perdió en la llave de octavos de final contra el francés Gueymard Wayenburgy también en tres sets.

En Iasi también competirá el argentino Genaro Olivieri, en tanto que el máximo favorito es el francés Valentín Royer, actualmente ubicado en el puesto 75 del escalafón internacional.

Durante su presencia en Europa, Midón busca los puntos necesarios para asegurarse un lugar en la clasificación del US Open, tercer Grand Slam del año, que dará inicio el 31 de agosto.

Zárate en Jujuy



Por su parte, Carlos María Zárate regresará a la actividad en el circuito internacional en el M15 de San Salvador de Jujuy que dará inicio este domingo con la fase de clasificación.

El tenista correntino de 21 años ubicado en el puesto 412 de la ATP jugó por última vez a mediados de junio cuando perdió en la primera ronda del Challenger de Asunción, Paraguay.

“Cali” Zárate logró en el presente año el título en el M25 de Luján, Buenos Aires, en tanto que fue finalista en el M25 de Cuiaba, Brasil.

El M15 de San Salvador, que se jugará sobre polvo de ladrillo, forma parte del ITF World Tennis Tour, tiene al correntino como segundo favorito y por lo tanto su debut en el cuadro principal será el lunes o martes. El primer preclasificado es el también argentino Juan Estevez (386).

Monzón en Colombia



Después de su buen paso por Ecuador, Ignacio Monzón competirá en el Challenger de Bogotá, Colombia. El correntino de 28 años y número 693 en el ránking de la ATP deberá disputar la clasificación del certamen de categoría 75 que forma parte del ATP Challenger Tour.

Monzón jugó la semana pasada en Quito, Ecuador donde llegó a los cuartos de final. En el camino, en segunda ronda, superó a su compatriota Juan La Serna (287º) en dos sets.

La ronda clasificatoria dará inicio este domingo, mientras que el cuadro principal lo hará un día más tarde.