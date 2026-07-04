Taraguy derrotó a Curda y sigue invicto

La quinta fecha del Torneo Regional NEA de rugby se puso en marcha este sábado con triunfo de los equipos correntinos.

Taraguy logró una gran victoria en Asunción frente a Curda. El triunfo fue 35 a 24 y le permitió mantener su invicto y la primera ubicación del certamen.

En Villa Fabiana, Resistencia, San Patricio superó a Sixty 34 a 22 y se mantiene en lote de arriba en la tabla de posiciones.

La fecha se completará este domingo con la disputa de tres cotejos. Aranduroga será local de San José de Paraguay. El cotejo dará inicio a las 15 y contará con el arbitraje de Joaquín Romero. El equipo correntino comenzó la fecha en el segundo lugar y enfrentará a un rival que viene en levantada.

Desde las 16, en “La Isla” se dará el clásico chaqueño entre Regatas y Curne con arbitraje de Lenadro Peker. En tanto que en el mismo horario, Capri buscará su primer triunfo cuando reciba a Aguará con el arbitraje de Juan Zubieta.



