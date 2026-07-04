Inició el Oficial con triunfo de Mandiyú y derrota de Independiente

El defensor del título, Mandiyú, comenzó con una victoria el Torneo Oficial de Primera División A en el fútbol capitalino. Por su parte, Independiente, reciente ganador de la Copa de la Liga, cayó frente a Ferroviario y Lipton, campeón provincial 2026, igualó en su vista a Mburucuyá.

Con goles de Alejandro Barboza y Francisco Gauto, Mandiyú venció a Libertad 2 a 0 en uno de los partidos destacados de la primera fecha que se jugó este sábado.

Ferroviario sorprendió y venció a Independiente, reciente campeón de la Copa de la Liga. El triunfo del verdolaga fue 1 a 0. El único gol del encuentro lo marcó Juan Aguirre.

En un entretenido encuentro, cargado de goles, Mburucuyá y Lipton repartieron puntos al igualar 3 a 3.

Boca Unidos le ganó al ascendido Doctor Montaña 3 a 2, en tanto que el Deportivo Empedrado dio cuenta del otro ascendido Yaguareté 2 a 0 con un doblete de Damián Sánchez.

La goleada de la fecha se la propinó Sportivo que derrotó a Curupay 4 a 1. Mientras que Huracán superó a Sacachispas 1 a 0 con gol de Carlos Romero. Mientras que Cambá Cuá y Talleres igualaron en 1 tanto.

La segunda fecha del Oficial que organiza la Liga Correntina de Fútbol contempla estos encuentros: Mburucyá vs. Curupay, Lipton vs. Boca Unidos, Doctor Montaña vs. Ferroviario, Independiente vs. Cambá Cuá, Talleres vs. Yaguareté, Empedrado vs. Mandiyú, Libertad vs. Huracán y Sacachispas vs. Sportivo.



