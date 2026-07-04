La resistencia de Paraguay frente a Francia duró 70 minutos

La selección de Francia venció a Paraguay por la mínima y se enfrentará a Marruecos en los cuartos de final de la Copa Mundial 2026, disputada en Estados Unidos, Canadá y México.

El gol del triunfo llegó a los 25 minutos del segundo tiempo y se lo dio Kylian Mbappé mediante los 12 pasos luego de un penal hecho por diego Gómez hacia Désiré Doué.

Francia logró destrabar un partido muy complejo ante Paraguay gracias a un penal sancionado en el segundo tiempo, en una jugada que necesitó revisión del VAR y que terminó con Kylian Mbappé marcando el 1-0 para el seleccionado europeo.

La acción nació por la izquierda, cuando Désiré Doué, que había ingresado minutos antes por Bradley Barcola, encaró hacia el área paraguaya y logró filtrarse entre varios defensores. El atacante francés intentó acomodarse para definir, pero cayó dentro del área tras el cruce de Diego Gómez.

El primer tiempo expuso una problemática que se vio en distintas ocasiones con las potencias europeas en esta Copa del Mundo: la falta de ideas cuando un rival se cierra atrás. Le pasó a España, Alemania, Inglaterra, y ahora también le pasó al campeón de Rusia 2018. Los dirigidos por Gustavo Alfaro evitaron cometer errores, se pararon en su campo, le cedieron la pelota y apostaron a algún avance aislado de Julio Enciso, única referencia de ataque.

En el segundo tiempo, Francia profundizó su dominio en campo ajeno ante una Albirroja que empezó a mostrar signos de cansancio.

Tras la apertura del marcador, Alfaro metió mano con las entradas de Gabriel Ávalos y Mauricio, pero al elenco sudamericano le faltó mayor presencia en los metros finales. Una muestra de eso es que su primer remate al arco de Mike Maignan sucedió a los 89 minutos con un intento sin éxito del propio Mauricio.

Ahora, la Francia de Didier Deschamps sigue su camino en busca de su tercer título mundial y se verá las caras el jueves desde las 17:00 en Boston ante Marruecos, que despachó 3-0 a Canadá en el primer turno del sábado.