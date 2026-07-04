Boca Unidos recibe a Sarmiento en un partido donde define su futuro

Boca Unidos recibirá este domingo a Sarmiento de Resistencia con dos objetivos claros: evitar caer en la última posición y mantener chances de clasificar a la Segunda Fase.

El encuentro de la fecha 16 de la Zona 2 del Torneo Federal A se jugará desde las 15.30 en el estadio principal del complejo Leoncio Benítez, ubicado en el barrio 17 de Agosto de la capital correntina, con el arbitraje de Mauricio Martín.

Desde esta fecha, el aurirrojo correntino podrá contar con los refuerzos de Alejandro Donatti, Mariano Miño y Kevin Fernández, pero solamente los dos últimos fueron convocados para el encuentro ante el elenco chaqueño.

Cuando restan tres fechas para concluir la Primera Fase del certamen, Sarmiento de la capital chaqueña marcha en el último lugar del grupo con 12 puntos, mientras que Boca Unidos está un puesto más arriba con 15.

El equipo chaqueño ya sabe que deberá jugar la Reválida, mientras que el elenco correntino mantiene esperanzas de avanzar a la Segunda Fase pero está obligado a ganar.

“Debemos sumar la mayor cantidad de puntos posibles y después ver hasta dónde nos alcanzó”, reconoció el DT de Boca Unidos, Alberto Boggio.



Boca Unidos llega a este vital compromiso después de una semana sin competencia oficial (tuvo fecha libre) después de perder en su visita frente a Tucumán Central.

“Terminamos muy pocos partidos con el arco en cero, a un equipo al que le convierten mucho no le da la seguridad ni la tranquilidad para pelear cosas importantes. Si logramos la solidez que pretendemos, vamos a estar siempre en partido y no tener que ir corriendo o remando desde atrás”, agregó el entrenador en declaraciones a El Deportivo en FM La Red Corrientes.

Para este encuentro, Boca Unidos tendrá a disposición a los refuerzos: Miño y Fernández, mientras que Donatti no fue convocado. En tanto que Lautaro Ludueña, Claudio Alonso y Lucio Velazco están a disposición del entrenador.

Como contrapartida, ya no están en el plantel (fueron dado de baja por cuestiones deportivas, afirmó Boggio): Daniel “Keko” Villalva, Diego Sánchez Paredes, Alejandro Leani, Saúl Abecasis, Yasir Olivares y Pablo Moreyra. Ellos se suman a los delanteros Cristian Chávez y Lautaro Mendoza que ya no están en el club.

Triunfo de Defensores



La 16º fecha de la Zona 2 se puso en marcha este sábado con la goleada de Defensores de Vilelas sobre Sarmiento de La Banda 3 a 0 que lo mantiene en la lucha por clasificar a la Segunda Fase. Los goles del encuentro fueron marcados por Gonzalo Ríos, Gonzalo Cañete y Rodrigo Montenegro.

Vilelas, que todavía debe quedar libre, llegó a los 19 puntos y quedó quinto, mientras que Sarmiento se mantiene con 21 en la tercera ubicación.

Más partidos



La jornada de domingo contará con otros dos cotejos de la Zona 2 por la fecha 16.



A partir de las 16, San Martín de Formosa, único puntero con 26 unidades, recibirá la visita de Juventud Antoniana de Salta, mientras que en el mismo horario, Tucumán Central será local de Sol de América. En la oportunidad quedará libre Mitre de Posadas.