La autocrítica de Lionel Messi: “Perdimos la pelota y nos metimos atrás”

La Selección argentina le ganó 3-2 con Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026 y se clasificó a los octavos. Lionel Messi abrió el marcador, mientras que Lisandro Martínez y Cristian Romero anotaron el segundo y el tercer gol, respectivamente.

Luego del encuentro, el capitán analizó el desarrollo del partido y reconoció las dificultades que planteó el rival. “Hicimos lo más difícil, que fue encontrar el primer gol. Perdimos la pelota, nos metimos atrás y no los pudimos presionar bien, y ellos golpearon con sus armas”, indicó.

“Nosotros siempre subestimamos a las selecciones por nombre. No por algo este equipo no había perdido con España ni Uruguay”, aseguró.

“Este mundial está todo muy igualado. Hicimos un desgaste muy grande. Lo importante es descansar, pensar en lo que viene y sacar cosas positivas”, sentenció.

TN