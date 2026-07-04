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Franco Colapinto terminó 12° y no pudo sumar puntos en la Sprint del GP de Gran Bretaña

El piloto argentino partió 14°, ganó dos posiciones pero no logró acercarse a los primeros ochos lugares. 

Por El Litoral

Sabado, 04 de julio de 2026 a las 09:23

El argentino terminó 12° en la carrera Sprint disputada este sábado. Si bien ganó dos puestos en relación a la largada, no alcanzó a pelear por los ocho primeros lugares que entregaban unidades para el campeonato. Su compañero Pierre Gasly tampoco lo consiguió, al quedar 11°.

Kimi Antonelli (Mercedes) ganó la carrera, embolsó ocho puntos y estiró su ventaja como líder de la temporada. Lewis Hamilton (Ferrari), que partió desde la pole position, y Lando Norris (Mc Laren) completaron el podio en el segundo y tercer lugar.

Desde el mediodía de la Argentina se disputará la clasificación para la carrera principal del domingo. 

TN

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