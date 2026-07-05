Curiosidades mundialistas

Brasil, asistencia perfecta



Brasil es el único país que estuvo representado en todos los mundiales jugados hasta hoy, su presentismo es perfecto. Alcanza las 20 copas jugadas hasta hoy y siempre es serio candidato al título, nunca hay que darlo por muerto. El pasado lunes dio muestra de ello al empatar un partido que venía perdiendo en forma inesperada ante Japón 1-0 y cuando faltaban dos minutos para el final, marcó el gol de la victoria. Pero no todo es perfecto en el equipo verde amarillo: en el mundial de 1974, el entonces preparador físico brasileño Carlos Parreira, dijo refiriéndose al holandés Johann Cruyff “es bueno, pero no lo veo como uno de esos jugadores que te pueden llegar a definir un partido.” Fue una frase desafortunada, porque un día después Holanda venció a Brasil por 2-0 y el segundo gol fue marcado por Johann Cruyff...No hay que hablar antes de tiempo...

En Chile, Brasil brilló con todo



En el mundial de Chile 1962, Brasil reunió a los mejores futbolistas de ese tiempo, llegó como favorito, pero en el segundo partido perdió a Pelé, lesionado, en el que fue considerado por muchos como el mundial más violento de la historia. Pero entonces tomó la posta el genial Garrincha en la conducción del equipo y los brasileños resultaron brillantes campeones. Como suplente de Pelé entró Amarildo, un chico que esperaba su oportunidad y no desaprovechó la ocasión que le dio el destino. Marcó goles decisivos y después del Mundial pasó al Milán de Italia, donde fue figura y perdió la final que su equipo jugó contra el Santos, por la Intercontinental de 1963.

Garrincha, el genio



Manoel Francisco Dos Santos, “Garrincha” para todos, fue uno de los más grandes creadores que haya conocido el fútbol mundial, saltaba sobre la pelota, repetía movimientos increíbles, parecía bailar sobre el balón una mezcla de samba y bossa nova, descolocando a su marcador. Fue considerado por muchos el wing más hábil de la historia. Era auténtico en todo, por ejemplo, cuando el rey de Suecia en el mundial 58, saludó uno por uno a todos los campeones, Garrincha sólo le dijo: “Hola Rey”. Otra, en Chile 1962, le preguntó a su técnico Aimoré Moreyra. “Hoy se juega la final?” “Claro”, le respondió Moreira. “Con razón hay tanta gente” acotó. Un personaje.

El porqué de su apodo



A Garrincha lo había apodado así su hermana Rosa y su familia, porque lo consideraban puro, genuino, libre, chueco y feo, como el pájaro que lleva ese nombre y habita en las selvas del Matto rosso. Lo conocían más que el apodo que por su nombre, aunque también le decían “Mané”. Fue para muchos el más grande y habilidoso futbolista de todos los tiempos, aún más que Pelé. Pero, paradójicamente como muchos ídolos, murió en la miseria, alcohólico, abandonado y olvidado. Fue velado en el Maracaná, escenario de sus grandes actuaciones. La vida no le fue fácil, tuvo 14 hijos y tres matrimonios fallidos, uno con la cantante Elsa Soares. Murió el 20 de enero de 1983, en la miseria, pero su fútbol y su historia deportiva deportiva son inmortales.

Argentina, décima



En Chile 1962, la selección argentina tuvo un intento fallido por enterrar los dolores del papelón de Suecia 58 y los años previos de preparación hacia Chile, fueron para la selección blanquiceleste una cadena de constantes cambios sin definir un plan. Según muchos no estábamos bien organizados y Argentina finalizó en la décima colocación, luego de ganarle a Bulgaria 1-0, igualó con Hungría 0-0 y cayó ante Inglaterra 3-1.

Francisco Villagrán



Especial para El Litoral