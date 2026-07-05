Análisis de Egipto, el próximo rival de Argentina

Egipto será el rival de la Selección Argentina este martes, desde las 13 en Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto africano viene de dejar en el camino a Australia en los penales, tras empatar 1-1, y de esta manera la Albiceleste tendrá otro rival africano en un duelo de eliminación directa que tiene más jerarquía que Cabo Verde, pero no ha mostrado las fortalezas del equipo de Bubista.

El nombre más rutilante de los egipcios, que volvieron a alcanzar octavos de final por segunda vez en cuatro presencias mundialistas, es Mohamed Salah, leyenda del Liverpool que a los 34 años viene de finalizar su etapa en los Red pero sigue siendo un futbolsita de primer nivel pese a que no transite su esplendor. El extremo es el capitán y líder futbolístico del conjunto que dirige Hossam Hassan.

Por detrás de Salah, como uno de los de mayor cartel aparece Omar Marmoush, delantero de 27 años que se desempeña en el Manchester City, pese a que suele ser suplente porque el dueño de ese puesto es ni más ni menos que el noruego Erling Haaland. El resto es un plantel conformado mayormente por jugadores que se desempeñan en el fútbol africano, lo que lo convierte en un equipo muy fuerte físicamente.

La mayoria del once titular está compuesto por hombres del podero Al-Ahly de Egipto, el equipo más ganador en la historia que suele dominar en su continente. De allí provienen futbolistas como el arquero Oufa Shobeir, los defensores Mohamed Hany y Yasser Ibrahim, los mediocampistas Marwan Ateya y Emam Ashour, y el delantero Trezeguet, que suele ingresar, tiene pasado en el fútbol europeo y lleva su apodo en honor al argentino campeón del mundo con Francia. A su vez, otra numerosa base del plantel proviene del Pyramids, otro importante equipo de aquel país que se animó a disputarle la hegemonía al Al-Ahly.

En cuanto al juego, además de Salah, uno de los más importantes en la gestación es Ashour, de buena técnica, quien suele jugar sobre la banda derecha pero tiene mucha dinámica y aporta gol: le convirtió en el debut a Bélgica y le hizo el único a Australia.

El entrenador de este equipo es muy querido por su etapa como jugador: es el máximo goleador del seleccionado. Sin embargo, como técnico no termina de convencer y en este Mundial el equipo se mostró endeble en una de sus principales fortalezas: la defensa.

Egipto se clasificó segundo en la zona G con 5 unidades por diferencia de gol (cosechó los mismos puntos que Bélgica). Pero si bien sorprendió al empatar 1-1 con los europeos en el debut, por cómo se dio el partido, a Egipto se le escaparon tres puntos. Luego, le costó con Nueva Zelanda pero sobre el final pesó la jerarquía y se impuso por 3-1 y con Irán terminó sufiendo más de la cuenta. Ese 1-1 se podría haber modificado si a Irán no le anulaban el 2-1 agónico por un offside milimétrico.

El partido de dieciseisavos con Australia se definió en los penales después de que los africanos no pudieran mantener la ventaja que habían conseguido a los 13 minutos de la primera parte. Desde los 12 pases, los egipcios mostraron seguridad en la definición y no fallaron, ,mientras que los Socceros malograron dos penales y le dieron la clasificación a ru rival.

El plantel de Egipto en el Mundial 2026

Arqueros:

Mohamed El Shennawy (Al Ahly)

Mostafa Shobeir (Al Ahly)

El Mahdy Soliman (Zamalek)

Mohamed Alaa (El Gouna)

Defensores:

Mohamed Hany (Al Ahly)

Tarek Alaa (Zed)

Ramy Rabia (Al Ain)

Yasser Ibrahim (Al Ahly)

Hossam Abdelmaguid (Zamalek)

Mohamed Abeldmonem (Niza)

Ahmed Fattouh (Zamalek)

Karim Hafez (Pyramids)

Mediocampistas:

Hamdi Fathy (Al-Wakrah)

Marwan Ateya (Al Ahly)

Mohanad Lasheen (Pyramids)

Nabil Dunga (Al-Najma)

Mahmoud Saber (Pyramids)

Delanteros:

Ibrahim Adel (Nordsjælland)

Haissem Hassan (Real Oviedo)

Mohamed Salah (Liverpool)

Omar Marmoush (Manchester City)

Aqtay Abdallah (Enppi)

Hamza Abdelkarim (Barcelona Athletic)

Ahmed Sayed Zizo (Al Ahly)

Mahmoud Trezeguet (Al Ahly)

TyC Sports