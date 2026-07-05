GP de Gran Bretaña: Colapinto sumó puntos al meterse entre los 10 mejores de la carrera

Franco Colapinto, que largó 19°, terminó noveno en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde Charles Leclerc se quedó con la victoria.

El argentino, que hizo una carrera prolija, aprovechó los problemas en el auto de Kimi Antonelli (12°) y el despiste de Max Verstappen (DNF) para llevarse dos puntos muy importantes. Además, volvió a ganarle a Pierre Gasly, que partió 15° y terminó 10°. El podio lo completaron George Russell y Lewis Hamilton.

Colapinto, que había sufrido un accidente sin contacto en la Q1 que lo obligó a largar desde el puesto 19 en la carrera, tuvo un desempeño muy prolijo, con una largada increíble en la que ganó cinco puestos, y tras una buena estrategia de sus ingenieros parecía que iba a terminar 11°.

Sin embargo, a falta de 10 vueltas para el final, Antonelli tuvo problemas en la suspensión delantera derecha, cayó hasta el 10° lugar y recibió una sanción de cinco segundos por exceder los límites de pista. Algunos giros más tarde, Verstappen abandonó tras despistarse, y el Safety Car fue el protagonista en un circuito mítico que no merecía ese final.

El italiano, al igual que al final del Gran Premio de Barcelona, atravesó otro fin de semana complicado, recibió una sanción de cinco segundos por exceder los límites de pista y el inconveniente en la suspensión de su Mercedes lo dejó sin posibilidades de pelear por los puestos de adelante.

Charles Leclerc fue el gran ganador del Gran Premio de Silverstone. El piloto de Ferrari largó muy bien, se quedó con el liderazgo, y después aprovechó el problema en la suspensión que sufrió el joven de Mercedes, quien había partido desde la pole.

TyC Sports