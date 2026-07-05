Boca Unidos volvió al triunfo y mantiene la ilusión de clasificar

Tres puntos vitales en la lucha por llegar a la Segunda Fase logró Boca Unidos este domingo en Corrientes. El conjunto boquense venció a Sarmiento de Resistencia 2 a 0 en uno de los partidos de la fecha 16 de la Zona 2 del Torneo Federal A de fútbol.

En la fría tarde correntina, Boca Unidos consiguió el triunfo gracias a los goles del debutante Kevin Fernández y de Agustín Alfano, uno en cada período. Sarmiento, que en la próxima etapa deberá jugar la Reválida, terminó el encuentro con 10 jugadores por la expulsión de Franco Domínguez a los 11 minutos del complemento.

La apertura del marcador en el complejo Leoncio Benítez llegó a los 16 minutos a través de Fernández, debutó en Boca Unidos esta tarde, con una gran jugada personal que le permitió dejar en el camino a tres rivales y definir ante la salida de David Acuña.

En el complemento, Sarmiento se quedó con un jugador menos por expulsión de Domínguez. Boca Unidos tardó en acomodarse en el campo de juego y de contra tuvo varias oportunidades para aumentar el marcador.

El segundo gol se concretó a los 33 minutos por intermedio de Alfano que aprovechó una mala salida del arquero visitante. El delantero recuperó la pelota, habilitó a Claudio Alonso. El volante le devolvió el balón a Alfano para que marque el segundo tanto boquense.

En Boca Unidos, se concretó el regreso de Mariano Miño, de buen juego, uno de los refuerzos que sumó el equipo correntino para lo que resta del torneo. También debutó Fernández, en tanto que Alejandro Donatti no estuvo entre los convocados.

Luego de la derrota contra Tucumán Central, Boca Unidos tuvo libre y este domingo volvió al triunfo para mantener posibilidades de meterse en la lucha directa por el primer ascenso.

En la próxima fecha, la penúltima de la Primera Fase, Boca Unidos visitará a Sol de América de Formosa mientras que en la última será local de Juventud Antoniana de Salta, rivales directos en la lucha por clasificar la Segunda Fase y evitar la Reválida.