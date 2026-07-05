Gran victoria de Aranduroga frente al bicampeón paraguayo

En el cierre de la fecha 5 del Torneo Regional NEA de rugby, Aranduroga logró una gran victoria frente a San José, el actual bicampeón paraguayo. En Corrientes, el conjunto cebra se impuso 44 a 21 y mantiene el segundo lugar del certamen que lidera Taraguy.

En Resistencia, el clásico chaqueño quedó para Regatas que venció a Curne 23 a 17. El conjunto remero perdió el primer tiempo 17 a 7, pero en el complemento reaccionó y aprovechó la escasa rotación universitaria para dar vuelta el marcador y lograr su primera victoria en el presente Regional.

Mientras que en Posadas, Aguará no dejó dudas y venció al local Capri 32 a 12 para sellar su segundo triunfo en el certamen. El conjunto misionero es el único equipo que no ganó en el Regional 2026.

La fecha se había puesto en marcha el pasado sábado con triunfo de los equipos correntinos. Taraguy superó a Curda 35 a 24 en Asunción y San Patricio hizo lo propio frente a Sixty 34 a 22 en Villa Fabiana, Resistencia.

Los primeros tres lugares del Regional son para los equipos correntinos: Taraguy 25 puntos, Aranduroga 20 y San Patricio 18.

La sexta fecha, que se jugará el fin de semana del 11 y 12 de julio, contempla estos encuentros: Taraguy vs. San Patricio, Curne vs. Aguará, San José vs. Capri, Curda vs. Sixty y Aranduroga vs. Regatas.