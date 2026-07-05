Golpe mundial: Noruega eliminó a Brasil

Dos apariciones de Erling Haaland le permitieron a Noruega vencer a Brasil 2 a 1 y lo eliminó el Mundial 2026 de fútbol. El descuento brasileño llegó en tiempo adicional con un penal que convirtió Neymar.

El equipo europeo aprovechó la precisión de su goleador para eliminar al elenco sudamericano en el partido de octavos de final que se jugó este domingo en Nueva York.

El equipo de Carlo Ancelotti terminó su participación en la Copa del Mundo de forma impotente. Luego de malograr un penal en el primer tiempo, Neymar convirtió por la misma vía en el cierre del partido.

El partido se desarrolló con los nórdicos manejando la pelota y el Scratch replegado en su campo para golpear con ataques directos. Los europeos impusieron las condiciones en los primeros minutos, al punto de que Patrick Berg convirtió un gol que fue invalidado por fuera de juego. Luego una mala salida desde el fondo, la Verdeamarela se encontró con un penal a favor por una imprudente entrada de David Moller Wolfe sobre Matheus Cunha que el árbitro Ismail Elfath cobró tras la intervención del VAR. Örjan Nyland le ganó el duelo a Bruno Guimarães y le atajó el disparo sobre su palo izquierdo.

Más allá de que hubo varios lapsos intensos en Nueva York, Noruega manejó el ritmo del encuentro con la tenencia de la pelota ante una Brasil especulativa que no ejerció una presión sobre el adversario. No obstante, los europeos regalaron varias pelotas en la salida por abajo a lo largo del primer tiempo. Ambos combinados generaron aproximaciones de peligro: Alisson respondió con firmeza pese a no ser exigido de gran manera y Nyland se destacó con dos buenas atajadas —sobre Gabriel Martinelli y Vinícius Júnior— además del penal.

El complemento inició con un semblante similar en el desarrollo, aunque con un ritmo más bajo: Noruega controló la tenencia de la pelota y Brasil se replegó para contragolpear de forma directa. Más allá del lento trámite, el elenco conducido por Carlo Ancelotti aprovechó la pasividad de su rival y generó dos situaciones de peligro: Endrick desechó un mano a mano con el arquero, quien respondió con seguridad ante un disparo posterior de Rayan. Los nórdicos reaccionaron inmediatamente con dos aproximaciones importantes que Haaland estuvo cerca de concretar y un disparo de Andreas Schjelderup que tapó de forma brillante Alisson.

Neymar ingresó por segunda vez en el Mundial a los 67 minutos del complemento, aunque el desarrollo del partido no lo benefició en un principio. Luego de varias insinuaciones, Erling Haaland se impuso de cabeza en el área de la Canarinha tras un centro de Andreas Schjelderup y puso en ventaja a Noruega a los 79 minutos.

Con el resultado a favor, Örjan Nyland enalteció su brillante actuación con una intervención espectacular tras un rechace de un compañero que lo superó por arriba. La Canarinha buscó el empate de forma desesperada y brindó muchos espacios en la defensa que los atacantes nórdicos no lograron aprovechar. El que sí lo hizo fue el "Androide" Haaland: sacó un potente remate rasante desde la frontal del área para estampar el 2-0 en el minuto 89. El delantero del Manchester City alcanzó los siete goles en cuatro partidos del Mundial.

A pesar de la impotencia por el resultado y cometer múltiples infracciones por nerviosismo, la Verdeamarela descontó en la última jugada. Leo Ostigaard le pegó un codazo a Casemiro dentro del área y Neymar convirtió el descuento de penal. Sin embargo, no fue suficiente y Noruega decretó la eliminación de Brasil en los cuartos de final.

En los cuartos de final, Noruega enfrentará al vencedor del duelo entre México e Inglaterra.