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Malas noticias para Alpine antes del GP de Gran Bretaña

Gasly, el piloto francés de la escudería, recibió una sanción y retrocedió tres lugares, saliendo en el puesto 15. Por otro lado, Colapinto iniciará la carrera en el 19° lugar.

Por El Litoral

Domingo, 05 de julio de 2026 a las 07:40

La grilla de partida para el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 sufrió modificaciones debido a la sanción que recibió Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en la escudería Alpine.

Gasly terminó la clasificación en Silverstone en la duodécima posición, pero recibió una penalización de tres lugares por haber bloqueado al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) durante la Q1.

De esta manera, Alpine sumó otra mala noticia en un sábado en el que Franco Colapinto no logró avanzar a la Q2 y largará en la 19° posición.

El piloto argentino perdió el control del auto en su segunda vuelta rápida cuando venía realizando un tiempo para pasar el primer corte y deberá remontar desde atrás en la carrera que comenzará este domingo desde las 10 de nuestro país.

“Todavía no sé por qué perdí el control de la rueda trasera de esa manera. Me cuesta entender qué pasó, pero lo analizaremos con los datos e intentaremos tener una mejor carrera mañana”, expresó el piloto luego de la qualy.

Después, en un posteo en sus redes sociales, Colapinto explicó que tuvo un problema en el piso del Alpine y eso le provocó el trompo.

Grilla de partida para el Gran Premio de Silverstone de la F1

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) - 1m28s111
  2. Charles Leclerc (Ferrari) - +0s175
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) - +0s347
  4. George Russell (Mercedes) - +0s370
  5. Isack Hadjar (Red Bull Racing) - +0s635
  6. Lando Norris (McLaren) - +0s766
  7. Max Verstappen (Red Bull Racing) - +0s782
  8. Oscar Piastri (McLaren) - +0s921
  9. Arvid Lindblad (Racing Bulls) - +1s194
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) - +1s605
  11. Gabriel Bortoleto (Audi) - +1s350
  12. Nico Hülkenberg (Audi) - +1s965
  13. Oliver Bearman (Haas F1 Team) - +2s390
  14. Carlos Sainz (Williams) - +2s512
  15. Pierre Gasly (Alpine) - +1s952 - Penalizado con tres puestos
  16. Alexander Albon (Williams) - +3s230
  17. Esteban Ocon (Haas F1 Team) - +2s569
  18. Valtteri Bottas (Cadillac) - +3s116
  19. Franco Colapinto (Alpine) - +3s210
  20. Sergio Pérez (Cadillac) - +3s340
  21. Lance Stroll (Aston Martin) - +4s752
  22. Fernando Alonso (Aston Martin) - +4s914

Espn

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