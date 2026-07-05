Malas noticias para Alpine antes del GP de Gran Bretaña

La grilla de partida para el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 sufrió modificaciones debido a la sanción que recibió Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en la escudería Alpine.
Gasly terminó la clasificación en Silverstone en la duodécima posición, pero recibió una penalización de tres lugares por haber bloqueado al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) durante la Q1.
De esta manera, Alpine sumó otra mala noticia en un sábado en el que Franco Colapinto no logró avanzar a la Q2 y largará en la 19° posición.
El piloto argentino perdió el control del auto en su segunda vuelta rápida cuando venía realizando un tiempo para pasar el primer corte y deberá remontar desde atrás en la carrera que comenzará este domingo desde las 10 de nuestro país.
“Todavía no sé por qué perdí el control de la rueda trasera de esa manera. Me cuesta entender qué pasó, pero lo analizaremos con los datos e intentaremos tener una mejor carrera mañana”, expresó el piloto luego de la qualy.
Después, en un posteo en sus redes sociales, Colapinto explicó que tuvo un problema en el piso del Alpine y eso le provocó el trompo.
Grilla de partida para el Gran Premio de Silverstone de la F1
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 1m28s111
- Charles Leclerc (Ferrari) - +0s175
- Lewis Hamilton (Ferrari) - +0s347
- George Russell (Mercedes) - +0s370
- Isack Hadjar (Red Bull Racing) - +0s635
- Lando Norris (McLaren) - +0s766
- Max Verstappen (Red Bull Racing) - +0s782
- Oscar Piastri (McLaren) - +0s921
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) - +1s194
- Liam Lawson (Racing Bulls) - +1s605
- Gabriel Bortoleto (Audi) - +1s350
- Nico Hülkenberg (Audi) - +1s965
- Oliver Bearman (Haas F1 Team) - +2s390
- Carlos Sainz (Williams) - +2s512
- Pierre Gasly (Alpine) - +1s952 - Penalizado con tres puestos
- Alexander Albon (Williams) - +3s230
- Esteban Ocon (Haas F1 Team) - +2s569
- Valtteri Bottas (Cadillac) - +3s116
- Franco Colapinto (Alpine) - +3s210
- Sergio Pérez (Cadillac) - +3s340
- Lance Stroll (Aston Martin) - +4s752
- Fernando Alonso (Aston Martin) - +4s914
Espn