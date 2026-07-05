Malas noticias para Alpine antes del GP de Gran Bretaña

La grilla de partida para el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 sufrió modificaciones debido a la sanción que recibió Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en la escudería Alpine.

Gasly terminó la clasificación en Silverstone en la duodécima posición, pero recibió una penalización de tres lugares por haber bloqueado al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) durante la Q1.

De esta manera, Alpine sumó otra mala noticia en un sábado en el que Franco Colapinto no logró avanzar a la Q2 y largará en la 19° posición.

El piloto argentino perdió el control del auto en su segunda vuelta rápida cuando venía realizando un tiempo para pasar el primer corte y deberá remontar desde atrás en la carrera que comenzará este domingo desde las 10 de nuestro país.

“Todavía no sé por qué perdí el control de la rueda trasera de esa manera. Me cuesta entender qué pasó, pero lo analizaremos con los datos e intentaremos tener una mejor carrera mañana”, expresó el piloto luego de la qualy.

Después, en un posteo en sus redes sociales, Colapinto explicó que tuvo un problema en el piso del Alpine y eso le provocó el trompo.

Grilla de partida para el Gran Premio de Silverstone de la F1

Kimi Antonelli (Mercedes) - 1m28s111 Charles Leclerc (Ferrari) - +0s175 Lewis Hamilton (Ferrari) - +0s347 George Russell (Mercedes) - +0s370 Isack Hadjar (Red Bull Racing) - +0s635 Lando Norris (McLaren) - +0s766 Max Verstappen (Red Bull Racing) - +0s782 Oscar Piastri (McLaren) - +0s921 Arvid Lindblad (Racing Bulls) - +1s194 Liam Lawson (Racing Bulls) - +1s605 Gabriel Bortoleto (Audi) - +1s350 Nico Hülkenberg (Audi) - +1s965 Oliver Bearman (Haas F1 Team) - +2s390 Carlos Sainz (Williams) - +2s512 Pierre Gasly (Alpine) - +1s952 - Penalizado con tres puestos Alexander Albon (Williams) - +3s230 Esteban Ocon (Haas F1 Team) - +2s569 Valtteri Bottas (Cadillac) - +3s116 Franco Colapinto (Alpine) - +3s210 Sergio Pérez (Cadillac) - +3s340 Lance Stroll (Aston Martin) - +4s752 Fernando Alonso (Aston Martin) - +4s914

Espn