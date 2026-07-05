México busca hacer historia frente a Inglaterra

México e Inglaterra jugarán este domingo desde las 21 en el Estadio Ciudad de México, por los octavos de final del Mundial 2026, pese a las especulaciones por una posible tormenta eléctrica. El Tri, invicto y sin recibir goles hasta el momento, buscará jugar los cuartos luego de 40 años de ausencia, pero para eso deberá imponerse frente a los Tres Leones, que regresan a la ciudad por primera vez tras la histórica actuación de Diego Maradona en el 86’.

Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más detalles sobre el cotejo que definirá al rival del cruce entre Brasil y Noruega.

Cómo llegan México e Inglaterra al duelo por el Mundial 2026

El local está haciendo su mejor campaña histórica con cuatro victorias en la misma cantidad de partidos y sin encajar goles. Ahora, tendrán su mayor desafío ante un gran rival y tratarán de llegar a una instancia que les fue históricamente esquiva.

Luego de salvarse del papelón con RD Congo, los dirigidos por Thomas Tuchel intentarán clasificarse a los cuartos dejando una buena imagen para consolidar su estatus de candidato, tras no poder afianzarse tampoco en la recta final de la fase de grupos.

El posible once de México vs. Inglaterra, por el Mundial 2026

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

El posible once de Inglaterra vs. México, por el Mundial 2026

Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Anthony Gordon, Marcus Rashford y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

México vs. Inglaterra, por el Mundial 2026: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 21.00

TV: DSports

Árbitro: Alireza Faghani

Estadio: Ciudad de México

TyC Sports