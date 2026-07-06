Debut con triunfo para Monzón en Rumania

El tenista correntino Lautaro Midón debutó con una victoria en el Challenger de Iasi, su segunda competencia en suelo rumano. El joven de 22 años venció este lunes a Radu Papoe (Rumania) y avanzó a la segunda ronda del torneo que forma parte del ATP Challenger Tour, categoría 100.

Midón, de 22 años y 230 del mundo, necesitó de 1 hora y 16 minutos para vencer al local Papoe, 23 años y 358º del ránking, con un doble 6-2. Gracias a las bajas en el certamen, el correntino ingresó en forma directa al cuadro principal y consiguió una buena victoria en las canchas de polvo de ladrillo del Baza Sportiva Ciric de Iasi

En la segunda ronda del certamen que se juega sobre polvo de ladrillo, Midón enfrentará al ganador el cotejo que este martes sostendrán el chileno Tomás Barrios Vera (137º) y el ruso Ilia Simakin (304º).

Para Midón es el segundo torneo consecutivo en Rumania. La semana pasada disputó el Challenger de Brasov donde llegó hasta los octavos de final.