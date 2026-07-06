Boca Unidos y la clasificación: la esperanza es lo último que se pierde

El triunfo de Boca Unidos frente a Sarmiento de Resistencia le permitió alimentar la esperanza de estar en la Segunda Fase del Torneo Federal A pero el equipo correntino ya no de depende de sus propios resultados para para clasificar.

Cuando restan dos fechas para concluir la Zona 2. Boca Unidos acumula 18 puntos. El líder del grupo y ya clasificado es San Martín de Formosa con 27 unidades. Los cuatro primeros lugares lo completan Mitre de Posadas y Sol de América de Formosa que tienen 23, y Sarmiento de la Banda con 21. Después están Juventud Antoniana y Defensores de Vilelas (todavía debe quedar libre) con 19. Luego aparecen Boca Unidos con 18, Tucumán Central con 16 y Sarmiento de La Banda con 12.

En la próxima fecha, Boca Unidos visitará a Sol de América en la búsqueda de su primer triunfo fuera de Corrientes que le permita descontar puntos frente a un rival directo y esperando un par de resultados (derrota de Sarmiento de La Banda y que no gane Juventud Antoniana) para meterse entre los cuatro primeros.

Claro que una derrota en Formosa y un empate de Sarmiento de La Banda ya lo dejará sin posibilidades de quedar entre los cuatro mejores del grupo.

En la última jornada, Boca Unidos será local de Juventud Antoniana, otro rival directo en la lucha por evitar la Reválida. En el caso de no quedar entre los cuatro mejores, estos equipos lucharán por ser el mejor quinto de las Zonas 2, 3 y 4 para ingresar en la Segunda fase.

Lo que queda

La fecha 17 de la Zona 2 contempla estos encuentros: Mitre vs. Defensores de Vilelas, Sarmiento de La Banda vs. San Martín de Formosa, Juventud Antoniana vs. Tucumán Central y Sol de América vs. Boca Unidos. Libre: Sarmiento de Resistencia.

En la fecha 18, última de la Primera Fase, los partidos de la Zona 2 son: Sarmiento de Resistencia vs. Sol de América, Boca Unidos vs. Juventud Antoniana, Tucumán Central vs. Sarmiento de La Banda y San Martín de Formosa vs. Mitre. Libre: Defensores de Vilelas.

Para tener en cuenta

El mejor quinto de la zonas donde hay nueve participantes también ingresará a la Segunda Fase. Hoy, esos lugares lo ocupan Juventud Antoniana (Zona 2) con 19 puntos, Huracán Las Heras (Zona 3) con 19 y Germinal de Rawson (Zona 4) con 18.

Los equipos que ingresen en la Segunda Fase mantendrán la categoría y lucharán los dos ascensos. En tanto que aquellos que disputen la Reválida deberán competir por la permanencia y por el segundo ascenso junto a los equipos de la Segunda Fase.