Esquina será sede del Campeonato Argentino

La segunda fase del Campeonato Argentino de Federaciones de Mini femenino se jugará en la ciudad de Esquina. Las chicas correntinas del U11 serán locales en la búsqueda de la clasificación a la final del certamen

Este fin de semana se jugará la segunda fase del Campeonato Argentino de Federaciones. Corrientes será local en el triangular frente a Córdoba y Jujuy.

Con el fixture a confirmar, la ciudad de Esquina será la que recibirá a los equipos que competirán por los cupos disponibles para el Final Four de la categoría.

Corrientes logró su clasificación el ganar el Regional NEA y Jujuy al imponerse en el NOA. Córdoba avanzó de manera directa al ser una federación con más de 10 mil jugadores y jugadoras registradas.

La Zona 2 se jugará en Capital Federal con la participación del local FeBAMBA, junoto a Mendoza, Río Negro y Santa Fe.





