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TENIS

Monzón ingresó al Challenger de Bogotá

El correntino superó la qualy al ganar este lunes en un partido que se extendió durante tres horas.

Por El Litoral

Lunes, 06 de julio de 2026 a las 19:47

Después de batallar 3 horas y 13 minutos, Ignacio Monzón venció al brasileño Joao Víctor Couto Loureiro y se metió en el cuadro principal del Challenger de Bogotá, Colombia.

Este lunes, por la segunda ronda de la clasificación del torneo que se juega sobre polvo de ladrillo a 2.600 metros sobre el nivel del mar y que forma parte del ATP Challenger Tour, el tenista correntino (693 en el escalafón internacional) le ganó a Coutp Loureiro (846º) por 7-6 (3), 6-7 (1) y 7-5.

El domingo, por la primera ronda de la qualy, Monzón dejó en el camino al local Nicolás Hurtado Novoa por 6-2 y 6-1.

Monzón, de 28 años, debutará este martes en el cuadro principal del certamen de categoría 75, frente a su compatriota Hernán Casanova (409º). El partido está pautado en el tercer turno de la cancha central. La jornada dará inicio a las 10.

Los antecedentes entre los argentinos se remiten al 2027 cuando en dos Future que se disputaron en la Argentino, triunfo Casanova (32 años).

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