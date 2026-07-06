Monzón ingresó al Challenger de Bogotá

Después de batallar 3 horas y 13 minutos, Ignacio Monzón venció al brasileño Joao Víctor Couto Loureiro y se metió en el cuadro principal del Challenger de Bogotá, Colombia.

Este lunes, por la segunda ronda de la clasificación del torneo que se juega sobre polvo de ladrillo a 2.600 metros sobre el nivel del mar y que forma parte del ATP Challenger Tour, el tenista correntino (693 en el escalafón internacional) le ganó a Coutp Loureiro (846º) por 7-6 (3), 6-7 (1) y 7-5.

El domingo, por la primera ronda de la qualy, Monzón dejó en el camino al local Nicolás Hurtado Novoa por 6-2 y 6-1.

Monzón, de 28 años, debutará este martes en el cuadro principal del certamen de categoría 75, frente a su compatriota Hernán Casanova (409º). El partido está pautado en el tercer turno de la cancha central. La jornada dará inicio a las 10.

Los antecedentes entre los argentinos se remiten al 2027 cuando en dos Future que se disputaron en la Argentino, triunfo Casanova (32 años).