Scaloni confirmó cambios para enfrentar a Egipto

La Selección Argentina buscará dar un paso más cuando este martes enfrente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. A la espera del partido que se disputará a las 13 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Lionel Scaloni termina de definir la formación. En la conferencia de prensa previa al encuentro, el DT no dio el once pero reconoció que la información que manejan los medios es correcta.

"El equipo lo tengo, pero todavía no se los dije a los jugadores así que a ustedes tampoco. Pero más o menos ya saben por donde viene el tema, Nico (por Novello, Gerente de Comunicación de la AFA) me cuenta lo que vienen hablando y está por ahí", reconoció el técnico.

Nicolás Tagliafico podría retomar la titularidad en lugar de Facundo Medina, quien había conservado el puesto durante la recuperación del futbolista del Olympique de Lyon. El ex River terminó acalambrado en el último partido y el cuerpo técnico barajan contar nuevamente con el 3 habitual de la Selección Argentina.

La otra incógnita vuelve a instalarse en el ataque. Lautaro Martínez viene con una leve ventaja sobre Julián Álvarez en el primer tramo del Mundial, principalmente porque el delantero de Atlético de Madrid llegó al Mundial con poco ritmo de competencia producto de una lesión en el tobillo. Sin embargo, el Toro no rindió en dieciseisavos y la pelea por el puesto suma un nuevo capítulo que se definirá a último momento.

Además, se espera una modificación táctica en el mediocampo ante la falta de funcionamiento que se vio con Cabo Verde. Leandro Paredes dejó una muy buena imagen con su ingreso frente a Cabo Verde y será titular, aunque resta saber por quién, ya que Nicolás González también aparece como una alternativa para reforzar esa zona, mientras que Thiago Almada es quien hoy corre con más chances de salir del equipo.

En caso de que el elegido sea el volante de Boca, ocuparía su lugar habitual en el eje del mediocampo y el que se soltaría sería Alexis Mac Allister, que está haciendo un esfuerzo en lo que va del Mundial desempeñándose en una posición que no es la habitual. En tanto, si González es el que se mete en la formación de la Selección Argentina, el dibujo no cambiaría, aunque el del Atlético de Madrid le da otras características al equipo que Almada, con un juego más profundo por la banda pero de menos asociación.