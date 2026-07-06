Neymar confirmó que se retira de la selección de Brasil tras la eliminación del Mundial

La derrota de Brasil ante Noruega no solo provocó la eliminación del Mundial 2026, sino que desencadenó en una decisión que marca un antes y un después: Neymar confirmó que se retira de la selección tras el partido.

“Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Comencé aquí y cierro aquí”, expresó el delantero del Santos en el canal televisivo de Globo luego de la eliminación de la Canarinha de la cita mundialista.

Neymar hace referencia a su debut con la selección mayor de Brasil, el 10 de agosto de 2010 ante Estados Unidos y en el MetLife, donde hoy quedó eliminado del Mundial 2026.

A lo largo de su carrera, jugó 130 encuentros, en donde hizo 80 goles y repartió 59 asistencias. Además, fue campeón de la Copa Confederaciones en 2013 y de la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro.

La selección de Brasil quedó eliminada del Mundial 2026 en manos de Noruega: Erling Haaland hizo un doblete y Neymar descontó en la última del partido para el 2-1 final. Cuando terminó el compromiso, el astro se puso a llorar en el campo de juego.

Sus compañeros inmediatamente corrieron para abrazarlo en medio de la tristeza del plantel brasileño. El delantero no encontró respuestas al resultado que eliminó a la Canarinha del torneo que conquistó en cinco oportunidades.

El crack actualmente en Santos ingresó a los 67 minutos en lugar de Gabriel Martinelli y fue uno de los goleadores del partido.Cuando ya se acercaba el final, cambió por gol un penal a Casemiro que recibió un duro codazo.

TN