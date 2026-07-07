La cantera de San Martín brilló en el certamen internacional

El juvenil Franco Del Vecchio dio el gran golpe en el Torneo UTR de Mayores al imponerse en una categoría de alta exigencia. La joven promesa pertenece a la Academia Antonio Martínez del Club San Martín

El certamen reunió a competidores de diferentes niveles de competencia y múltiples nacionalidades. El Corrientes Tennis Club (CTC) fue escenario donde el correntino de 15 años desplegó un juego sólido, logrando sortear las llaves de eliminación directa frente a deportistas de mayor edad y rodaje en el circuito competitivo general.

La importancia de este logro radica en la obtención de puntos oficiales para el Universal Tennis Rating (UTR) —el sistema de clasificación internacional que sirve de referencia competitiva global—, estos resultados le permiten a las promesas locales posicionarse en el radar internacional, abriendo además valiosas puertas para acceder a becas deportivas en universidades de los Estados Unidos.

Rendimiento de la delegación del Club San Martín en el certamen

El campeonato de Del Vecchio no fue un hecho aislado para el club de la calle Salta. La estructura coordinada por la Academia de Tenis Antonio Martínez demostró la vigencia de su semillero logrando clasificaciones destacadas en las diferentes llaves del cuadro principal:

Máximo Belotti alcanzando la instancia de los cuartos de final en la exigente Categoría A .

Santino Velozo tuvo una notable performance llegando hasta las semifinales en la llave de la Categoría B .

Alejo Andrade batalló con éxito en su cuadro para instalarse también en las semifinales de la Categoría B .

Ignacio Acosta sumó rodaje al quedar entre los mejores y alcanzar los cuartos de final de la Categoría B .

Genaro Velázquez sumó experiencia en el circuito internacional disputando la fase de grupos de la Categoría B.

Puesta a punto con la mirada fija en la gira internacional por Paraguay

Desde el Club San Martín valoraron el desempeño global del contingente en las canchas del CTC, remarcando que el nivel exhibido como parte de los entrenamientos diarios de alta competencia que se imparte en la academia local.

La experiencia es un paso fundamental y oportuno dentro del programa de preparación física y tenística de las categorías formativas.

El objetivo del cuerpo técnico está fijado en la gira internacional del equipo, compromiso que llevará a los jugadores a competir durante tres semanas consecutivas en distintos torneos oficiales en Paraguay