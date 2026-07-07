Argentina remontó ante Egipto y está en cuartos de final

La Selección argentina logró este martes una valiosa victoria frente a Egipto al imponerse tras comenzar en desventaja y consiguió el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni volvió a mostrar carácter y capacidad de reacción para revertir un partido que se había presentado cuesta arriba. Luego de quedar abajo en el marcador, la Albiceleste encontró respuestas futbolísticas y logró dar vuelta el resultado para sellar una nueva clasificación.

Con este triunfo, Argentina se instala entre los ocho mejores seleccionados del certamen y mantiene intacto el sueño de defender el título mundial obtenido en Qatar 2022.

Ahora, la Selección aguardará por conocer a su próximo rival en los cuartos de final, instancia en la que buscará un nuevo triunfo para acercarse a las semifinales del campeonato.

Una vez más, el conjunto argentino demostró personalidad en un encuentro de eliminación directa y continúa alimentando la ilusión de millones de hinchas que siguen de cerca su camino en la Copa del Mundo.