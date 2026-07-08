Didier Deschamps habló de Facundo Tello previo al choque de Francia con Marruecos

Los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 iniciarán este jueves desde las 17.00, cuando Francia y Marruecos se enfrenten en Boston por un lugar entre los cuatro mejores. El árbitro del partido será Facundo Tello, algo generó polémica por ser argentino y Didier Deschamps, entrenador galo, se refirió al respecto.

"Ustedes (por los periodistas) pueden hacerse las preguntas que quieran. Yo parto de la base de que las designaciones ya están hechas y no podemos hacer nada al respecto. Así que mi tarea es confiar en los árbitros", indicó el seleccionador francés en conferencia de prensa ante la pregunta sobre si cree que hay influencias en la Copa del Mundo.

La designación del bahiense y de su terna albiceleste provocó ruido, sobre todo luego de que ocurriera una situación similar cuando Francois Letexier fue elegido para impartir justicia en el choque entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final. "Espero que el señor Tello y sus asistentes, que dirigirán mañana, estén al mismo nivel que el señor Letexier y su equipo arbitral, que dirigieron otro partido", sentenció.

"Evidentemente, siempre hay decisiones que pueden dar lugar a debate. Todo depende del lado en el que uno esté. Pero yo considero que nuestro rival es Marruecos. No voy a considerar al árbitro como un adversario; al contrario, está ahí para aplicar las reglas del juego de la manera más justa posible", concluyó.

TyC Sports