Mundial 2026: así quedaron las fechas y los horarios de los cuartos de final

El Mundial 2026 entró en su etapa decisiva, quedan 8 selecciones y ya están confirmados los cruces de cuartos de final. Luego de la histórica victoria frente a Egipto, la Selección Argentina enfrentará a Suiza el sábado en busca de las semifinales de la Copa del Mundo

El equipo liderado por Lionel Messi consiguió la clasificación luego de remontar un 0-2 y, ahora, deberá jugar contra los europeos, quienes eliminaron a Colombia por penales.

El calendario de los cuartos de final

Francia vs. Marruecos: jueves 9 de julio en el Boston Stadium (17:00)

España vs. Bélgica: viernes 10 de julio en el Los Angeles Stadium (16:00)

Noruega vs. Inglaterra: sábado 11 de julio en el Miami Stadium (18:00)

Argentina vs. Suiza: sábado 11 de julio en el Kansas City Stadium (22:00)

Los ganadores de Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza se enfrentarán en semifinales en busca de llegar a la definición de la Copa del Mundo. Del otro lado del cuadro, el que se imponga entre Francia y Marruecos chocará contra el vencedor del partido de España y Bélgica.