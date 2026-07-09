Premio Víctor Bordón: el atletismo saladeño rinde tributo a un deportista ejemplar

La ciudad de Saladas se convertirá este domingo 12 de julio en el epicentro del atletismo regional con la realización de la maratón "La Batalla" – Premio Víctor Daniel Bordón.

La competencia pedestre, organizada por la Dirección de Deportes y Recreación local, congregará a corredores de múltiples provincias y ciudades. Con modalidades que van desde caminatas participativas hasta exigentes circuitos competitivos de 10 y 15 kilómetros, el evento deportivo buscará consolidar los hábitos saludables en la comunidad y rendir un sincero tributo al legado de perseverancia y disciplina dejado por el recordado maratonista saladeño.

Largada en "La Garza" y distancias para todos los niveles

La largada oficial será a partir de las 9:30 desde el sector conocido como “La Garza”, ubicado en el predio del Ex Balneario Municipal de Saladas.

La organización logística está a cargo de la Dirección de Deportes y Recreación, en un trabajo articulado con las distintas secretarías operativas de la gestión comunal para garantizar la seguridad vial y el orden del circuito.

El certamen fue diseñado para integrar tanto a atletas de elite como a familias y aficionados, dividiéndose en las siguientes categorías de exigencia:

Módulos participativos: distancias recreativas de 2 y 5 kilómetros , ideales para aeróbicos y menores.

Módulos competitivos: tendrán extensiones reglamentarias de 10 y 15 kilómetros .

Asistencia técnica: lo largo de todo el trazado se dispondrán puestos estratégicos de hidratación.

Un premio con el nombre de una leyenda del deporte saladeño

La Municipalidad decidió instituir el premio oficial de la competencia bajo el nombre de Víctor Daniel Bordón, una figura emblemática del atletismo local que falleció dejando una huella imborrable en la comunidad.

Bordón fue un incansable maratonista que representó con orgullo y éxito a la ciudad de Saladas en innumerables certámenes provinciales y nacionales.

Desde el municio destacaron que el homenaje busca mantener vivo su ejemplo de perseverancia, humildad, esfuerzo y amor por las disciplinas de pista, valores que continúan siendo un faro de superación para las nuevas generaciones de deportistas que se forman en la provincia.

Canales de contacto y registro de inscripciones online

Los registros de los competidores ya se encuentran abiertos y que se espera una importante afluencia de delegaciones de provincias vecinas, lo que generará además un positivo impacto en el movimiento turístico y gastronómico de la localidad durante el fin de semana largo.

La inscripciones y cupos disponibles se pueden gestionar a través de las siguientes vías oficiales: