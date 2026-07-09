Francia y Marruecos se enfrentan por el pase a semifinales

Francia y Marruecos jugarán este jueves desde las 17 en el Estadio Boston, en el marco de los cuartos de final del Mundial 2026. Les Bleus y Los Leones del Atlas se vuelven a cruzar en un mano a mano mundalista buscando clasificarse a las semifinales del torneo en un partido que promete.

Cómo llegan Francia y Marruecos al duelo por el Mundial 2026

Francia llega a los cuartos de final tras sostener una campaña de alto nivel desde el comienzo del torneo. El conjunto dirigido por Didier Deschamps dominó el Grupo I con autoridad, apoyado en una estructura sólida, jerarquía individual y un funcionamiento que le permitió imponerse sobre Senegal, Noruega e Irak para finalizar como líder.

En los dieciseisavos de final dio otro paso firme al derrotar con claridad 3-0 a Suecia, en un encuentro que resolvió gracias a su contundencia ofensiva y a una defensa que volvió a mostrarse muy segura.

Esa imagen se repitió en los octavos, donde venció 1-0 a Paraguay. Aunque encontró enfrente un rival ordenado y combativo, controló el desarrollo durante gran parte del partido, generó las mejores situaciones y volvió a demostrar por qué es uno de los máximos favoritos para quedarse con la Copa del Mundo.

Marruecos se consolidó como una de las grandes revelaciones de la fase eliminatoria y quiere seguir prolongando su histórica actuación. Los Leones del Atlas superaron una exigente fase de grupos gracias a un equipo equilibrado, intenso para recuperar la pelota y muy eficaz para aprovechar sus oportunidades, lo que les permitió avanzar a los dieciseisavos de final. Allí dieron uno de los grandes golpes del torneo al eliminar a Países Bajos en un duelo muy parejo que se definió en los penales, ratificando la solidez defensiva que caracteriza al equipo desde hace varios años.

Lejos de conformarse, volvieron a sorprender en los octavos de final con un triunfo 3-0 sobre Canadá, uno de los anfitriones, para meterse entre los ocho mejores del Mundial. Con confianza en alza, una estructura colectiva muy trabajada y futbolistas capaces de desequilibrar en las transiciones, buscarán otro impacto frente a Francia para alcanzar unas semifinales históricas.

En el Mundial de Qatar 2022, Francia y Marruecos se enfrentaron por las semifinales del torneo y allí Les Bleus se impusieron 2-0 con goles de Theo Hernández y Randal Kolo Muani.

La probable formación de Francia vs. Marruecos, por el Mundial 2026

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

El posible once de Marruecos vs. Francia, por el Mundial 2026

Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannous; Soufiane Rahimi. DT: Mohamed Ouahbi.

Francia vs. Marruecos, por el Mundial 2026: dónde ver en vivo y datos del partido