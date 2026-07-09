Barcelona pidió un préstamo para comprar el pase de Julián Álvarez

Barcelona acelera su planificación para la próxima temporada y entiende que deberá hacer un fuerte esfuerzo económico si pretende pelear por todos los objetivos. Con ese escenario, el diario Marca publicó que la institución solicitó un crédito por 210 millones de euros que le permita sostener su estrategia en el mercado de pases, con Julián Álvarez como objetivo destacado, y afrontar otras obligaciones financieras.

La conducción deportiva y Hansi Flick coinciden en que el plantel necesita variantes de jerarquía para dar un salto de calidad, especialmente con la Champions League como gran meta. Si bien el equipo demostró en las últimas campañas que podía competir por LaLiga, la dirigencia considera que todavía debe reforzarse para aspirar al máximo torneo europeo.

El ingreso en la regla 1:1 ofrecerá un mayor margen para inscribir futbolistas y reutilizar el dinero obtenido por ventas, aunque esa herramienta no alcanza para cubrir todas las necesidades. Por esa razón, el club decidió recurrir a una financiación respaldada por los ingresos previstos para la próxima temporada.

Del monto solicitado, la mayor parte será destinada a incorporar refuerzos, mientras que un porcentaje menor se utilizará para afrontar salarios y otros compromisos habituales de la institución. La escasa liquidez actual obligó a buscar una alternativa que permita sostener tanto la actividad diaria como el plan de incorporaciones.

Entre los principales objetivos aparecen Julián Álvarez, João Cancelo y Karim Adeyemi. El atacante alemán sería la negociación más avanzada, mientras que la ofensiva por el delantero de Atlético de Madrid se produciría después del Mundial. En el caso del lateral portugués, aún restan resolver cuestiones vinculadas con Hacienda antes de cerrar la operación.

Además, el conjunto catalán ya tendría asegurada la llegada de Anthony Gordon. El acuerdo, según la información original, contempla un desembolso de 70 millones de euros fijos más otros 10 millones en variables por el inglés que participa de la Copa del Mundo.

TyC Sports