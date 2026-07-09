Habrá tercer partido para definir la Copa Palacio y la Fabián Sosa

Las copas Palacio y Fabián Sosa se definirán en un tercer juego. Regatas y El Tala ganaron las revanchas y prolongaron las definiciones en el certamen de pretemporada en el básquetbol oficial de la ciudad de Corrientes.

Con 26 puntos de Alan Ledesma, Regatas reaccionó en el último cuarto, donde metió un parcial de 25 a 11, para vencer a Córdoba 75 a 69, igualar la serie final de la Copa Palacio y forzar a un tercer cotejo.

El segundo juego final que se disputó en el estadio Mariano Andino Igarzabal fue equilibrado, pero el local llegó al último cuarto en ventaja 58 a 50, sin embargo no pudo mantener el ritmo, bajó su poder ofensivo y dejó pasar la oportunidad de triunfo y de campeonato.

Regatas encontró efectividad en los últimos 10 minutos para dar vuelta el juego y llevarse el triunfo.

Además de Ledesma, en el vencedor se destacó Matías Sanz Pierlorenzi con 25 unidades. En Córdoba, que perdió en los últimos minutos por lesión a Ricardo Marturet, sus principales goleadores fueron Juan Cruz Rinaldi con 16 y Juan Cruz Cequeira con 15.

El tercer y decisivo juego se disputará este viernes desde las 21.30 en cancha de Alvear donde hace las veces de local el elenco Fantasma.

Triunfo de El Tala



El Tala hizo valer la localia, dio vuelta el marcador y superó a Hércules 65 a 52 para igualar la serie final de la Copa Fabián Sosa y forzar a un tercer cotejo para determinar al campeón.

Después de un cuarto inicial desfavorable (lo perdió 19 a 11), el equipo de Gonzalo Zacarías ajustó la defensa, mejoró su ataque y se llevó el triunfo.

Juan Cruz Vázquez con 16 puntos y Leonardo Rodríguez con 14 fueron los referentes en la ofensiva del local. En Hércules, sus principales goleadores resultaron Tobías Zambón con 16 y Felipe Valsangiacomo con 15.

El título se definirá este viernes, a partir de las 21.30, en cancha de Hércules que tiene ventaja de localía por haber finalizado mejor ubicado en la fase de grupo del torneo de Pretemporada.