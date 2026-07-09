Fausto Ruesga se sumó a Regatas Corrientes

El Club de Regatas Corrientes confirmó su cuarta ficha mayor para la Liga Nacional de Básquetbol 2026/27. Se trata de Fausto Ruesga que viene de lograr el subcampeonato con Quimsa de Santiago del Estero, cuenta con experiencia en el exterior y también tiene pasado de selección argentina.

El jugador de 25 años, cumplirá 26 el 18 de julio, oriundo de Bahía Blanca es una pieza versátil que puede cumplir la función de alero o ala pivote con 1,98 de altura.

Ruesga llega procedente de Quimsa, equipo con el que viene de ser subcampeón de la Liga Nacional y donde ya compartió juego con Sebastián Orresta, otra de las nuevas caras del equipo Fantasma.

A la Fusión santiagueña llegó en enero con la temporada ya comenzada. Allí, viene de disputar 33 partidos en la última campaña de LNB, dejando promedios de 4,6 puntos y 2,2 rebotes en 12,5 minutos de acción.

En cuanto a su carrera, fue formado en Olimpo de Bahía Blanca, debutó en Liga Nacional con Bahía Basket y luego dio el gran salto a España para jugar ACB en Andorra y luego pasó por las categorías del ascenso español con Palma, Melilla y Benicarló, su último equipo antes de regresar al país.

Con la selección Argentina disputó distintos torneos en formativas como el Mundial U19 del 2019 en Grecia y la selección 3×3 que fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018, en las dos ocasiones siendo compañero del base Marco Giordano. Además, tuvo su debut con la selección mayor en febrero del 2021 ante Chile.

De este modo el DT Martín Villagrán va agregando piezas a su equipo, el que ya cuenta con Sebastián Orresta, Francisco Farabello, Iván Gramajo y al que ahora se le suma Ruesga.

Además, se menciona que en los próximos días se confirmará la llegada de José Montero. En tanto que para cubrir el puesto de pivote, la búsqueda se centra en un jugador extranjero.

Para la Liga que comenzará el 27 de septiembre, el plantel de Fantasma contará con Francisco Ferraro, Ignacio Ortega, Viktor Bender y Exequiel Lezcano.