Aporte olímpico para José Luis Acuña y el Team Crismanich

En un gesto que marca un antes y un después en la preparación de alto rendimiento, la Asociación Neuquina de Anestesia, Analegesia y Reanimación a través de la gestión de Alejandro Palacios con el presidente de dicha entidad Ever Escudero realizaron una significativa donación al destacado atleta José Luis Acuña y al prestigioso Team Crismanich.

El aporte consistió en el sistema electrónico Daedo de Generación 3, la tecnología de punta con la que se compite actualmente en el más absoluto nivel olímpico. Para los deportistas de élite, contar con este equipamiento es vital.

Debido a su altísimo costo económico, adquirir este material de manera independiente representa una barrera enorme. Por ello, este valioso aporte no solo alivia una carga financiera, sino que nivela las condiciones de entrenamiento de los atletas respecto a las potencias mundiales.

Esta incorporación tecnológica llega en un momento clave de la temporada, sirviendo como una herramienta fundamental para encarar la exigente preparación hacia los próximos grandes objetivos: los Juegos Sudamericanos, los Juegos Panamericanos y los torneos de clasificación para los Juegos Olímpicos.

Gracias a esta donación, el equipo podrá continuar trabajando duro día a día, garantizando una preparación de vanguardia y plenamente acorde al nivel de la máxima competencia internacional.