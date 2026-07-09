Midón y Zárate avanzan en torneos del circuito internacional

Los tenistas correntinos Lautaro Midón y Carlos María Zárate (foto) buscarán este viernes instalarse en las semifinales de diferentes torneos dentro del circuito internacional.

En el Challenger de Iasi, Rumania, Midón (230º en el ránking de la ATP) clasificó a los cuartos de final y este viernes se medirá frente al húngaro Zsombor Piros (169º).

El correntino de 22 años superó en la segunda ronda del certamen que se juega sobre polvo de ladrillo al ruso Ilia Simakin (304º) por 7-5 y 6-3, mientras que en la primera ronda hizo lo propio frente al rumano Radu Mihai Papoe (358º) con un doble 6-2.

Zárate en Jujuy



En el Club Sociedad de Tiro, Gimnasia y Esgrima de San Salvador de Jujuy avanza el certamen M15, segunda edición del Circuito ITF World Tennis Tour M15 con el protagonismo de Carlos María Zárate.

El jugador correntino de 21 años superó este jueves a su compatriota Mateo del Pino por 6-4 y 6-2 en uno de los partidos de segunda ronda y que se extendió durante 1 hora y 26 minutos.

Zárate (412º en el escalafón internacional y segundo preclasificado) enfrentará este viernes a Lorenzo Gagliardo (904º) que viene de eliminar a Tomás Tischner (619º) por 6-1 y 6-0.

La presentación de Zárate en la capital jujeña fue frente al boliviano Santiago Lora (1414º) al que venció por 6-3 y 6-2.

Monzón en Bogotá



La presencia del tenista correntino Ignacio Monzón en el Challenger de Bogotá, Colombia, tuvo su techo en la primera ronda.

Monzón (693º) que superó los dos juegos de la clasificación y en su presentación en el cuadro principal perdió frente a su compatriota Hernán Casanova (409º) con un doble 7-5.



