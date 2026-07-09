Viernes de acción por el torneo Oficial de Primera A

Aprovechando el día no laborable con fines turísticos, la Liga Correntina de Fútbol programó para este viernes la segunda fecha del Torneo Oficial de Primera División A.

Los ocho partidos fueron distribuidos en cinco escenarios, incluyendo el estadio de Mburucuyá.

Empedrado y Mandiyú protagonizarán el encuentro destacado de la jornada dado que los dos vienen de ganar en el debut.

Boca Unidos, otro de los ganadors de la primera fecha, se medirá con Lipton que empató en su encuentro frente a Mburucuyá.

Los otros tres punteros, tendrán rivales que no pudieron ganar el pasado fin de semana. Sportivo enfrentará a Sachispas, Huracán se medirá con Libertad y Ferroviario hará lo propio con Doctor Montaña.

Programa



El detalle de los partidos que se jugarán este viernes por la segunda fecha del certamen en el círculo superior de la capital correntina es el siguiente:

Cancha de Sportivo: 14.00 Sacachispas vs. Sportivo y 16.00 Empedrado vs. Mandiyú.



Cancha de Lipton: 14.00 Lipton vs. Boca Unidos y 16.00 Independiente vs. Cambá Cuá.



Cancha de Libertad: 14.00 Talleres vs. Yaguareté y 16.00 Libertad vs. Huracán.



Cancha de Alvear: 15.00 Doctor Montaña vs. Ferroviario.



Cancha de Mburucyá: 16.00 Mburucuyá vs. Curupay.

Reserva



La final del torneo de Reserva de la Liga Correntina de Fútbol se disputará el domingo 12 en la cancha principal de Boca Unidos, a partir de las 15.



Los protagonistas serán Independiente y San Jorge que vienen de eliminar en semifinales a Mandiyú y Villa Raquel, respectivamente.