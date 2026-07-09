Práctica de Argentina sin minutos de fútbol

La selección Argentina finalizó entrenó este jueves, sin acceso de la prensa, con la mira puesta en el cruce ante Suiza este sábado a partir de las 22:00 en el Arrowhead Stadium de Kansas City por los cuartos de final del Mundial 2026.

El plantel dirigido por Lionel Scaloni llevó adelante una nueva sesión de entrenamientos en la ciudad deportiva del Sporting Kansas; Luis Martín, preparador físico del plantel, encabezó las tareas de los futbolistas en el gimnasio, donde entrenaron zona media y baja en diferentes estaciones. Además, la otra parte de los ejercicios siguió en el terreno de juego con acciones técnicas lúdicas con pelota.

En el tramo central de la práctica, Scaloni y sus asistentes comandaron la parte futbolística, donde se focalizaron en los trabajos de posesión, recuperación tras pérdida y progresión en ofensiva; para finalizar la jornada, hicieron fútbol en espacio reducido dividido en tres tandas de diez minutos cada una.

La cuenta de la Selección compartió imágenes y videos de cómo el plantel se pone a punto para el siguiente desafío ante Suiza este sábado desde las 22, por el pase a una de las dos semifinales.

En el video se puede observar un compilado de cómo los dirigidos por Lionel Scaloni y su cuerpo técnico se preparan con entrenamientos físicos, con fútbol y, sobre todo, se puede ver un ambiente con armonía y alegría, a través de risas desatadas por juegos y bromas hechas entre los 26 jugadores.

Por otra parte, el cronograma del conjunto nacional continúa este viernes 10 de julio, con un entrenamiento con 15 minutos abierto a la prensa, las prácticas comenzarán a partir de las 20.30, sumado a una zona mixta con tres jugadores que dialogarán con los periodistas acreditados.

Además, el técnico oriundo de Pujato, Rosario, brindará la conferencia de prensa habitual un día previo a cada partido de la Copa del Mundo desde las 22.15.



El posible ingreso de Nicolás González y la puja entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez aparecen como los principales interrogantes en el elenco albiceleste para conocer a los once titulares.

De acuerdo a lo que manifestaron desde la concentración argentina, todos los jugadores están a disposición de Scaloni para el cruce de cuartos de final frente a Suiza.