Boca derrotó a Athletico Paranaense y abrió con un triunfo el ciclo de Arruabarrena

Boca comenzó con una victoria el nuevo ciclo del entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena y superó por 1-0 a Athletico Paranaense en un amistoso previo a arrancar la temporada. El partido se jugó en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, en la última prueba del "Xeneize" antes del duelo ante Sarmiento de Junín por Copa Argentina.

El único tanto del encuentro lo hizo Lautaro Blanco a los 27 minutos desde afuera del área, tras una jugada que arrancó en un tiro de esquina derecho. Durante el segundo tiempo, el equipo brasileño terminó con un jugador menos, porque el arquero fue expulsado luego de una patada en la cara de Leonel Flores.

Debuts y lo que viene

El encuentro también marcó las primeras apariciones de Leandro Lozano y Leonel Flores con la camiseta de Boca. Lozano llegó desde Argentinos Juniors, mientras que Flores, categoría 2007, fue promovido desde la reserva por decisión del "Vasco".

Ahora, el conjunto xeneize ya apunta al inicio de la competencia oficial. Su próximo compromiso será frente a Sarmiento de Junín por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, el jueves 16 de julio desde las 21.45 en Rosario.

Las primeras palabras de Arruabarrena

Tras el partido, Arruabarrena destacó que tiene "un buen plantel" aunque reconoció que "no viene de un buen semestre". Es por eso que sentenció que en diálogo con Espn "hay que trabajar, tratar de hacer un buen equipo y darle para adelante: trabajar, trabajar y trabajar".

Por ese motivo, destacó que deben enfocarse en levantar "anímica y futbolísticamente" al plantel para poder comprometerlo. "Que el equipo en el campo pueda demostrar diferentes características, que el hincha se vea identificado", expresó.